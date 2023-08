DTM: Debütsieg von Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti ist DTM-Rennsieger, er gewinnt den ersten Lauf auf dem Nürburgring. Schwerer Porsche-Unfall zwischen Engelhart und Güven.

Lamborghini-Speerspitze Mirko Bortolotti feiert seinen Debütsieg in der DTM. im SSR Performance Lamborghini Hurácan GT3 setzte sich der Italiener vom besten Startplatz überlegen durch. Selbst schwierige Witterungsbedingungen hielten Bortolotti nicht auf und gefährdeten ihn zu keiner Sekunde.

Lucas Auer fuhr im WINWARD Mercedes-AMG GT3 auf die zweite Position. Auf den siegreichen Italiener fehlten dem Neffen vom ehemaligen DTM-Boss Gerhard Berger nach einer Rennstunde

Thomas Preining komplettiert im Manthey EMA Porsche die Podestränge und verteidigt damit seine Tabellenführung.

Gleich in der ersten Kurve wurde Kelvin van der Linde nach einem Treffer von der vierten Startposition ans Ende des Feldes gereicht. Nach einem Kontakt von Franck Perera drehte sich der Südafrikaner in der ersten Kurve. Perera musste daraufhin dreimal durch die Penalty Lap.

In der fünften Runde gab es eine AMG-interne Kollision in der AMG-Arena. David Schumacher drehte in der AMG-Arena Luca Stolz um. Auch er erhielt drei Penalty Laps.

Nach 20 Minuten begann leichter Regen auf der Kurzanbindung des Nürburgrings und sorgte für rutschige Bedingungen.

Schock nach 28 Rennminuten gab es in der ersten Kurve einen schweren Unfall zwischen Christian Engelhart und Ayhancan Güven, bei dem beide Porsche stark beschädigt wurden. Das Rennen wurde direkt mit einer Full Course Yellow neutralisiert. Engelhart verlor im leichten Regen auf einer weißen Linie die Kontrolle über seinen Porsche und traf seinen Markenkollegen mit hohem Tempo.

Direkt nach dem Restart gab es den nächsten Abflug in der ersten Kurve. Alessio Deledda verlor im Regen auf Slicks die Kontrolle über seinen SSR Performance Lamborghini und schlug in die Barriere ein. Nach Schließung des Boxenstoppfensters kam das Safety Car auf den Kurs um den Hurácan zu bergen.

Beim Restart sorgte der überrundete Franck Perera für Aufregung, da er beim Restart langsam fuhr und die Gegner hinter seinem Teamkollegen aufhielt. In dem Trubel tankte sich Lucas Auer beim Restart von Rang vier auf Position zwei vor.

Ergebnis (Top 10):

1. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

2. Lucas Auer – Mercedes-AMG Team WINWARD – Mercedes-AMG GT3

3. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

4. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

5. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

6. Marco Wittmann – Project 1 – BMW M4 GT3

7. Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

8. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

9. Patric Niederhauser – Tresor Orange 1 – Audi R8 LMS GT3

10. Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3