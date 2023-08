Manthey dominiert – Bestzeit für Dennis Olsen

Dennis Olsen eröffnet das Nürburgring-Rennwochenende an der Spitze.

Manthey EMA beendete das erste DTM-Training auf den beiden besten Positionen. Der Norweger Dennis Olsen fuhr im Porsche 911 GT3 R die Bestzeit auf dem Nürburgring im ersten Training.

Bestzeit für Manthey-Pilot Dennis Olsen im ersten DTM-Training auf dem Nürburgring. Der Norweger umrundete die Kurzanbindung des Nürburgrings in 1:26.153 Minuten und setzte so sienen Porsche an die Spitze der Wertung.

Auf die zweite Position fuhr sein Manthey EMA-Teamkollege, der Tabellenführer Thomas Preining. Im mittlerweile legendären Grello-Porsche fehlten dem Österreicher ihm 0,196 Sekunden auf seinen Teamkollegen.

ABT-Pilot Ricardo Feller, der die dritte Position in der Gesamtwertung belegt, fuhr auf Rang drei in seinem Audi R8 LMS GT3.

Ergebnis (Top 10):

1. Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

3. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

4. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

5. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

6. Ayhancan Güven - Team75 Motorsport - Porsche 911 GT3 R

7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

9. Tim Heinemann - Toksport WRT - Porsche 911 GT3 R

10. Jusuf Owega - Mercedes-AMG Team BWT - Mercedes-AMG GT3

Das zweite Training startet um 14:35 Uhr – wie ihr es verfolgen könnt, erfahr ihr hier.