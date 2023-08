Rennwochenende von Christian Engelhart beendet

Auch das Rennwochenende von Christian Engelhart ist nach dem DTM-Unfall am Samstag beendet. Strafversetzung für sein nächstes Rennen.

Der heftige DTM-Unfall im ersten Lauf auf dem Nürburgring hat weitere Auswirkungen auf das DTM-Starterfeld am Sonntag. Neben Ayhancan Güven - hier mehr zu dem Nichtstart des Bernhard-Piloten - wird auch Christian Engelhart nicht das Rennen bestreiten können.

Engelhart verlor im einsetzenden Regen die Kontrolle über seinen Porsche 911 GT3 R auf einer weißen Linie und traf daraufhin Güven mit hohem Tempo im Heck. Auch der Toksport WRT-Bolide wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass der Starnberger den Sonntagslauf nicht bestreiten kann.

Christian Engelhart überstand den Unfall, genau wie Ayhancan Güven, unverletzt.

Die Rennleitung gab dem Porsche-Routinier die Schuld an dem Unfall. Bei seinem nächsten Rennen in der DTM wird er in der Startaufstellung um drei Startplätze zurückgestellt.

Den Unfall könnt ihr euch hier ansehen: