DTM: Rot-weiß-rote Festspiele auf Red Bull Ring

Der in Wien lebende Italiener Mirko Bortolotti kämpft mit Thomas Preining aus Linz um den DTM-Titel. Mit Lucas Auer und Clemens Schmid sowie dem Grasser Racing Team gibt es weitere österreichische Beteiligung in der DTM.

In der Geschichte der DTM ist es noch keinem Österreicher gelungen, den Titel zu holen. Zwei der besten rot-weiß-roten Piloten dieser legendären Rennserie sind 2023 bei den Heimrennen auf dem Red Bull Ring am Start. Für den Linzer Thomas Preining kann das vorletzte Rennwochenende der Saison zum entscheidenden Meilenstein für einen historischen Triumph werden. Damit sorgen der aktuell zweitplatzierte Oberösterreicher sowie der Tiroler DTM-Veteran Lucas Auer von 22. bis 24. September zum Abschluss einer großartigen Motorsport-Saison am Spielberg für ein absolutes heimisches Racing-Highlight. Mit im Gepäck hat die deutsche Kult-Rennserie als hochkarätigen Partner das ADAC GT Masters und drei weitere PS-Kracher im Programm. Tickets für die besten Plätze, um einen Österreicher Richtung DTM-Titel anzufeuern, können sich Fans unter www.redbullring.com sichern!

Preining vom ersten DTM-Heimsieg zum ersten Titel?

Am 25. September 2022 hat Thomas Preining auf dem Red Bull Ring als erster Österreicher einen DTM-Heimsieg gefeiert. Nur ein Jahr später kann der Linzer am Spielberg einen entscheidenden großen Schritt zum ersten rot-weiß-roten Titel in der Geschichte der Kult-Rennserie machen. Derzeit sitzt der Porsche-Pilot dem in Wien lebenden Leader Mirko Bortolotti (ITA, Lamborghini) mit sieben Zählern Rückstand im Nacken. Bis zum letzten Rennen am Lausitzring hatte Preining die Tabelle acht Wochen lang angeführt. Und an die Spitze will er auch unbedingt wieder zurück. Dorthin können ihn tausende leidenschaftliche heimische Motorsport-Fans auf den Tribünen pushen!

DTM-Power made in Austria

Das zweite heiße Eisen mit österreichischen Nationalfarben auf seinem Auto, einem Mercedes-AMG, ist Lucas Auer. Der amtierende DTM-Vizechampion kämpft mit David Schumacher für das Team WINWARD um Punkte. Derzeit liegt der Tiroler auf Platz fünf, in Schlagdistanz auf die Top 3. Ein in Stein gemeißelter Pflichttermin ist das Heim-Wochenende für Grasser Racing aus Knittelfeld. Mit zwei Lamborghini Huracán GT3 im Starterfeld kommt der steirische Rennstall mit seinem ersten DTM-Sieg im Gepäck ins vertraute Murtal. Am traditionsreichen Nürburgring gelang den Steirern in diesem Jahr mit Maximilian Paul (GER) damit auch der erste Sieg eines österreichischen Teams in der DTM. Zweiter Stammfahrer ist der Tiroler Clemens Schmid, wer den zweiten Hurácan GT3 steuern wird ist noch offen.

GT3-Traumautos beim ADAC GT Masters und insgesamt zehn Rennen

Zusätzlich zur Racing-Hauptattraktion mit zwei DTM-Rennen werden den Zuschauern rund um den österreichischen Saisonstopp zwei Rennen des ADAC GT Masters sowie drei weitere Partnerserien geboten. Mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland, dem BMW M2 Cup und dem Porsche Carrera Cup Benelux erleben Besucher insgesamt ganze zehn Rennen auf dem Formel 1-Kurs in der Steiermark!

Tickets, offenes Fahrerlager, Kinder-Ermäßigung bis zu 100 Prozent

Das DTM-Wochenende mit attraktivem Rahmenprogramm auf dem Red Bull Ring ist und bleibt ein Erlebnis für Motorsport-Fans und für die ganze Familie. Geöffnet sind die Tribüne Start-Ziel, die Steiermark Tribüne und die Red Bull Tribüne, eingeteilt in drei Kategorien. Kinder unter 16 Jahren erhalten in Begleitung eines Erwachsenen in den Kategorien 1 und 2 eine Ermäßigung von 50 Prozent und in der Kategorie 3 erleben sie das gesamte PSSpektakel bei freiem Eintritt! Im Vorverkauf sind Tagestickets für Samstag und Sonntag bereits ab 39 Euro zu haben, Wochenendtickets können sich Fans ab 59 Euro sichern. Und jetzt kommt’s: Der Zutritt zum Fahrerlager – und damit hautnahe Einblicke in die Welt des Motorsports – ist bei allen Kategorien inklusive!

Details zu Tickets und weitere Informationen zum DTM-Wochenende 2023 am Spielberg gibt es unter www.redbullring.com.