Erneute Bestzeit für Kelvin van der Linde bei Finale

Kelvin van der Linde fuhr auch im zweiten DTM-Training die Bestzeit. Für die Titelaspiranten Mirko Bortolotti und Ricardo Feller verlief die Sitzung nicht unbedingt nach Plan.

Auch im zweiten DTM-Training setzte Kelvin van der Linde die Bestzeit. Der ABT Sportsline-Pilot umrundete den Kurs in 1:38.591 Minuten.

Rang zwei ging in der Sitzung auf abtrocknender Strecke an Dennis Olsen. Dem Manthey EMA-Pilot fehlten 0,114 Sekunden auf dem Südafrikaner.

Franck Perera komplettiert im SSR Performance Lamborghini die Top 3-Positionen.

Für die Titelaspiranten Mirko Bortolotti und Ricardo Feller verlief die Sitzung nicht optimal. Bortolotti rutschte in seiner letzten Runde in der letzten Kurve in den Reifenstapel. Feller beschädigte seinen Audi zuvor schon bei einem wilden Ausrutscher bei der Einfahrt ins Motodrom, bei dem er einen Einschlag hauchdünn vermeiden konnte.

Ergebnis (Top 10):

1. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

2. Dennis Olsen – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

3. Franck Perera - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

4. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

5. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

6. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Christian Engelhart – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

9. Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

10. Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3