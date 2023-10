ABT Sportsline 2024 mit zwei Red Bull Audi am Start

Es kommt zusammen, was zusammen gehört: ABT Sportsline startet 2024 mit Red Bull Audis in der DTM

Die Zusammenarbeit von ABT Sportsline und Red Bull wird neu belebt. 2024 startet das Team mit zwei Red Bull R8 LMS GT3 in der DTM. Kelvin van der Linde und Ricardo Feller bleiben die Piloten.

Eine der erfolgreichsten Partnerschaften der DTM-Geschichte wird neu belebt: ABT Sportsline wird in der Saison 2024 zwei Audi R8 LMS GT3 evo II in den markanten Farben von Red Bull einsetzen. Als Fahrer wurden Ricardo Feller und Kelvin van der Linde bestätigt.

«Wir sind stolz, als erstes Team unser komplettes Paket für die nächste DTM-Saison präsentieren zu können», sagt ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk. «Das gibt uns einen gewissen Vorsprung bei den Vorbereitungen für 2024. Was das Fahrzeug und die Fahrer betrifft, setzen wir auf Bewährtes. ABT und Audi arbeiten in der DTM seit 24 Jahren zusammen. Eine derart erfolgreiche und gute Partnerschaft beendet man nicht einfach, auch wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Dass wir mit Ricardo und Kelvin weitermachen wollen, haben wir immer betont. Ich kann mir in der DTM derzeit keine bessere Fahrerpaarung vorstellen. Die Rückkehr von Red Bull als Partner auf unseren Autos ist das i-Tüpfelchen und wird jedem im Team Flügel verleihen.»

«Ich freue mich einfach, dass wieder zusammenkommt, was zusammengehört», sagt Franz Watzlawick, CEO Beverage Business bei Red Bull. Mit mehr als elf Milliarden verkauften Dosen pro Jahr ist das österreichische Unternehmen der Weltmarktführer bei den Energy-Drinks.

«Red Bull und ABT Sportsline gehören einfach zusammen», sagt auch ABT Sportmarketingchef Harry Unflath. «Red Bull ist ein ABT Partner der ersten Stunde. Seit fast drei Jahrzehnten managen wir den Fuhrpark von Red Bull Deutschland. Erstmals auf einem Rennauto hatten wir Red Bull 1997 in der STW. Von 2002 bis 2018 war Red Bull unser Partner in der DTM. Gemeinsam haben wir 27 Siege gefeiert, 93 Podien erzielt und mit Mattias Ekström zweimal den Meistertitel gewonnen. Martin Tomczyk war über viele Jahre Red-Bull-Athlet und ist bei ABT Sportsline einen Audi in Red-Bull-Farben gefahren. Dietrich Mateschitz war für uns nicht nur ein Geschäftspartner, sondern auch ein Freund. Es ist toll, dass einer seiner langjährigen Weggefährten, Robert Hohensinn, gemeinsam mit Red-Bull-Deutschland-Chef Marc Thiemann zur Enthüllung der neuen Partnerschaft nach Hockenheim gekommen ist. Es war in den letzten Jahren ein seltsames Gefühl, in der DTM gegen Autos mit Red-Bull-Branding anzutreten. Umso mehr freue ich mich, dass die roten Bullen endlich auch wieder zurück auf unseren DTM-Fahrzeugen sind. In den Kühlschränken an unserem Firmensitz in Kempten und bei der DTM war Red Bull ohnehin ununterbrochen präsent. Extrem stolz bin ich aber auch, dass alle anderen langjährigen Partner – Fujitsu, H&R, Hylo, Ötztal-Gurgl, Ravenol, Remus, Schaeffler, Scherer, Sonax und SÜDPACK – weiter an Bord sind. Damit sind wir für 2024 in der DTM perfekt aufgestellt.»

Kelvin van der Linde nimmt 2024 bereits seine vierte DTM-Saison für ABT Sportsline in Angriff. «Darüber freue ich mich sehr», sagt der gebürtige Südafrikaner. «Ich fühle mich extrem wohl bei ABT und mein Plan ist, dass wir noch ganz lange zusammenarbeiten. Red Bull hat im Motorsport einen großen Stellenwert. Wenn man als Fahrer ein Red-Bull-Auto fahren kann, dann ist das ein besonderes Privileg. Und die Zusammenarbeit mit Ricardo war in den vergangenen beiden Jahren immer gut. Wir haben uns immer gut verstanden und gegenseitig unterstützt. Ich glaube, wir sind eine der stärksten Fahrerpaarungen im Feld.»

«Grundsätzlich ändert sich ja nicht so viel und das ist gut so», sagt Ricardo Feller. «Es war immer mein Traum, in die DTM zu kommen. Ich lebe diesen Traum. Und dann noch in einem Team wie ABT zu sein, macht mich extrem glücklich. Kelvin und ich sind ein gutes Duo. Natürlich will jeder Teamkollege der Schnellere sein, aber die Zusammenarbeit funktioniert gut. Ich hoffe, dass wir mit Red Bull im Rücken im nächsten Jahr noch stärker sein werden.»

Die DTM 2024 beginnt am 27./28. April in Oschersleben. Wie in diesem Jahr stehen insgesamt acht Veranstaltungen mit je zwei Rennen auf dem Programm. Alle DTM-Rennen werden in Deutschland unverändert live von ProSieben übertragen. Weltweit ist die Rennserie live oder re-live in mehr als 150 Ländern zu sehen.