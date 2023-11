DTM: Enttäuschende Zuschauerzahlen auf ProSieben

Das Fachportal Quotenmeter fasst die DTM-Zuschauerzahlen mit Ausdrücken wie «furchtbaren Marktanteil» oder «schreckliche Marktanteile» zusammen. Beim ADAC wird keine Feierstimmung zu der Entwicklung aufkommen.

Auf dem Sachsenring feierte das Team von ran racing das 100. übertragene Rennen in der DTM. Doch bei der Rückbetrachtung auf die Einschaltzahlen in der 2023er Saison wird bei den Verantwortlichen von ran racing, ProSieben und dem ADAC keine Feierstimmung aufkommen.

Das Fachportal Quotenmeter.de nahm im Quotencheck der kompletten Saison mehrfach Ausdrücke wie «furchtbaren Marktanteil» oder «schreckliche Marktanteile» in den Mund. Gerade in der werberelevanten Gruppen der 14- bis 49-jährigen Zuschauer war die Zuschauerzahl erschreckend gering.

Die Regenshow der DTM auf dem Nürburgring lockte die meisten Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Insgesamt 550.000 Zuschauer schalteten beim Sonntagsrennen ein, in der werberelevanten Gruppe waren es 240.000 Zuschauer. Insgesamt 8 % Marktanteil erreichte das Rennen.

Trotz einer möglichen Titelentscheidung schalteten beim ersten Lauf in Hockenheim nur 200.000 Zuschauer am Samstag ein, in der werberelevanten Gruppe waren es 60.000 Zuschauer, was einen Marktanteil von 3,4 % bedeutete.

Die Zuschauerzahlen der 2023er DTM-Saison:

Oschersleben I: 270.000 Zuschauer (120.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 3,6 % Marktanteil

Oschersleben II: 370.000 Zuschauer (90.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 5,1 % Marktanteil

Zandvoort I: 290.000 Zuschauer (70.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 3,9 % Marktanteil

Zandvoort II: 430.000 Zuschauer (70.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 5 % Marktanteil

Norisring I: 330.000 Zuschauer (80.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 4,8 % Marktanteil

Norisring II: 460.000 Zuschauer (110.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 4,9 % Marktanteil

Nürburgring I: 320.000 Zuschauer (110.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 6,3 % Marktanteil

Nürburgring II: 550.000 Zuschauer (240.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 8 % Marktanteil

Lausitzring 1: 310.000 Zuschauer (100.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 6,4 % Marktanteil

Lausitzring II: 310.000 Zuschauer (90.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 3,3 % Marktanteil

Sachsenring I: 270.000 Zuschauer (70.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 5,6 % Marktanteil

Sachsenring II: 370.000 Zuschauer (90.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 4 % Marktanteil

Red Bull Ring I: 390.000 Zuschauer (150.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 8,4 % Marktanteil

Red Bull Ring II: 360.000 Zuschauer (70.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 3 % Marktanteil

Hockenheim I: 200.000 Zuschauer (60.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 3,4 % Marktanteil

Hockenheim II: 380.000 Zuschauer (90.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 3,8 % Marktanteil

Schnitt Saison: 350.000 Zuschauer (100.000 Zuschauer werberelevante Gruppe) 5,2 % Marktanteil

Die Experten von Quotenmeter.de ziehen ein hartes Fazit: «Die DTM ist bei ProSieben wahrlich nicht gut aufgehoben, schließlich sind die Rennen eingerahmt in Wiederholungen.»

Auch auf den Social Media-Plattformen gibt es immer wieder Kritik an der Übertragung von ProSieben. So wird der polarisierende Moderator Eddie Mielke immer wieder stark kritisiert. Einige User kritisieren aber auch die Werbeunterbrechungen im Rennen und schwören daher auf die Streamingangebote zur Rennübertragung.

Langjährige DTM-Zuschauer werden sich noch erinnern: Vor rund 15 Jahren kratzen die Übertragungen in der ARD noch an der Marke von 2.000.000 Zuschauern. Mittlerweile hat sich diese Zahl mehr als geviertelt! Eine enttäuschende Entwicklung für die DTM, bei der beim ADAC alle Alarmglocken angehen sollten!