Project 1 setzt Nachwuchsförderkonzept auch 2024 fort

Aus dem BMW M2 Cup über die ADAC GT4 Germany in die DTM. Project 1 setzt das Förderkonzept für Nachwuchsrennfahrer auch 2024 fort. Der BMW M2 Cup wird erneut sechsmal auf der DTM-Plattform starten.

In drei erfolgreichen Jahren hat sich der BMW M2 Cup von Project 1 immer weiterentwickelt. Das Besondere des Konzeptes, junge Talente nicht nur auf, sondern auch neben der Strecke zu fördern und sie mit gezielten Fachinhalten bestmöglich auf eine Karriere im professionellen Motorsport vorzubereiten, hat sich bewährt und inzwischen etabliert.

Deshalb wird dieses Konzept und die Ausbildungsschule bei sechs Events und zwölf Rennen 2024, im Rahmen der DTM und in enger Abstimmung mit dem DTM-Promotor ADAC, fortgesetzt. Chancengleichheit, Transparenz und eine individuelle Fahrerförderung stehen hierbei im Mittelpunkt.

«Wir lernen stetig aus der Durchführung und Zusammenarbeit mit den jungen Fahrerinnen und Fahrern, die teilweise direkt aus dem Kartsport zu uns kommen», betont Jörg Michaelis Verantwortlicher für die DTM-Plattform im Hause Project 1 die Wichtigkeit diesen langfristiges Projekts.

Christian Göbel, Projektleiter BMW M2 Cup, ergänzte vor dem DTM-Finale in Hockenheim: «Mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren haben wir bewiesen, dass wir die Lücke vom Kart zum GT-Rennsport bestmöglich schließen könnten. Den nachhaltigen Beweis für dieses Projekt liefern wir bereits an diesem Wochenende in Hockenheim, wo wir bereits Vereinbarungen für 2024 mit einer Reihe von Fahrern haben.»