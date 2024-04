Vor DTM-Saisonstart: 4 Fakten über Mirko Bortolotti

Vor dem DTM-Saisonstart in Oschersleben stellen wir euch die diesjährigen Piloten einmal genauer vor. Mirko Bortolotti spricht über seine Zielsetzung für die Saison 2024 und verrät, dass er auch andere Hersteller fährt.

In den vergangenen zwei Jahren war Lamborghini-Star Mirko Bortolotti in den Titelkampf der DTM verstrickt. Auch in diesem Jahr wird der in Österreich lebende Italiener für SSR Performance an den Start gehen.

4 Fakten mit Mirko Bortolotti:

Das Ziel für die DTM-Saison:

Einen Platz besser als 2023.

Meine Go-To Beschäftigung abseits der Rennstrecke:

Reisen

Wenn ich nicht Rennfahrer geworden wäre, wäre ich jetzt:

Rennfahrer

Was mein Teamchef nicht über mich erfahren sollte:

Ich fahre bei iRacing auch andere Hersteller