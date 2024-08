BMW M Motorsport trennt sich Ende 2024 vom Team RMG

Nach 14 gemeinsamen Jahren trennen sich am Jahresende die Wege von BMW M Motorsport und dem BMW M Team RMG. 2014 und 2016 gewann der Rennstall von Stefan Reinhold den DTM-Titel mit Marco Wittmann.

BMW M Motorsport und das BMW M Team RMG gehen mit Abschluss der laufenden Saison getrennte Wege. Nach 14 gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit mit Teamchef Stefan Reinhold auf einem Höhepunkt: dem Podium bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring für Dan Harper, Max Hesse und Charles Weerts vor einigen Wochen. Die größten gemeinsamen Erfolge feierten BMW M Motorsport und das BMW M Team RMG mit zwei Fahrertiteln und einem Teamtitel in der DTM.

Die Reinhold Motorsport GmbH wurde gegründet, um 2011 gemeinsam mit BMW M Motorsport das DTM-Comeback in der Saison 2012 vorzubereiten. Zwischen 2012 und 2020 absolvierte das BMW M Team RMG 140 DTM-Rennen mit dem BMW M3 DTM und dem BMW M4 DTM und feierte in dieser Zeit 19 Siege. 2014 und 2016 gelangen mit Marco Wittmann zwei Fahrertitel sowie 2014 der Teamtitel. Seit der Saison 2021 war das BMW M Team RMG im GT-Sport bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring gemeinsam mit dem BMW Junior Team im Einsatz und erfüllte zudem wertvolle Aufgaben als offizielles Testteam von BMW M Motorsport. In dieser Funktion hatte es maßgeblichen Anteil an den Entwicklungen des BMW M Hybrid V8, des BMW M4 GT3 und des BMW M4 GT4.

Im letzten Jahr der Zusammenarbeit gelang dem BMW M Team RMG vor einigen Wochen mit den Gen2K-Fahrern Harper, Hesse und Weerts das langersehnte erste Podium bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Der #72 BMW M4 GT3 startete von der Poleposition und beendete das Rennen auf Platz drei. Bis zum Jahresende wird das BMW M Team RMG seine Aufgaben noch regulär wahrnehmen.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Ich bedanke mich sehr bei Stefan Reinhold und seiner Mannschaft für 14 Jahre Zusammenarbeit. Ich habe in meiner Zeit als Leiter BMW M Motorsport das BMW M Team RMG als ambitioniertes Einsatz- sowie wertvolles und zuverlässiges Testteam kennengelernt, das zur Entwicklung unserer Rennfahrzeuge einen sehr wichtigen Beitrag geleistet hat. Unvergessen bleiben aus sportlicher Sicht natürlich die gemeinsamen Titelgewinne in der DTM. Ich freue mich, mit dem Podium bei den diesjährigen 24h Nürburgring ein weiteres sportliches Highlight live miterlebt zu haben. Leider ergibt sich aus den Planungen für unsere Aufstellung in der Zukunft keine gemeinsame Perspektive. Daher endet unsere Zusammenarbeit mit dem Ende der laufenden Saison. Ich wünsche dem Team alles Gute!»