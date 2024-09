Endlich fix: ABT Sportsline 2025 mit Lamborghini 28.09.2024 - 07:45 Von Jonas Plümer

© ABT/Gruppe C Photography ABT startet 2025 mit Lamborghini

Nach langen Gerüchten ist es nun endlich fix: ABT Sportsline geht 2025 mit Lamborghini in der DTM an den Start. Geplant ist der Einsatz von zwei Huracán GT3 EVO2 in der traditionsreichen Rennserie.