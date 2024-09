Arjun Maini erstmals auf DTM-Pole am Red Bull Ring

Erstmals steht ein Inder auf der Pole-Position in der DTM! Arjun Maini fuhr in einem hochspannenden Qualifying überraschend auf den besten Startplatz im Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team.

In einem hochspannenden Qualifying fuhr Arjun Maini auf die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Red Bull Ring. Auf abtrocknender Strecke umrundete er den Kurs in 1:30.128 Minuten. Für den Inder ist es die erste Pole-Position in der DTM.

Rang zwei geht an Maximilian Paul, dem 0,275 Sekunden auf den Mercedes-Fahrer fehlten.

Maro Engel komplettiert die Top 3-Positionen im Boliden von WINWARD Racing.

Tabellenführer Kelvin van der Linde qualifizierte sich nur auf dem 18. Startrang, während seine Titelkonkurrenten Engel und Mirko Bortolotti aus der zweiten Startreihe starten.

Ergebnis DTM Red Bull Ring Qualifying 1 (Top 10):

1. Arjun Maini – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

2. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

3. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Huracán GT3

5. Luca Stolz – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

6. Lucas Auer – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

7. Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

8. Nicki Thiim – SSR Performance – Lamborghini Huracán GT3

9. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3