DTM mit großer Ausstellung auf Essen Motor Show

Die DTM wird auch in diesem Jahr mit einer großen Ausstellung auf der Essen Motor Show vertreten sein. Fans können dort den neuen Ford Mustang GT3 begutachten. Zudem Sonderausstellung zu 40 Jahre DTM.

Die DTM begeistert mit einem PS-starken Auftritt bei der Essen Motor Show. Auf Europas führender Messe für sportliche Fahrzeuge präsentiert die Serie mit dem neuen Ford Mustang GT3 einen spektakulären Neuzugang für die Saison 2025 und dazu bei einer 40 Jahre DTM Sonderausstellung Highlights aus vier Jahrzehnten. Nach einem Preview-Day am 29. November läuft die Essen Motor Show dieses Jahr vom 30. November bis 8. Dezember, ADAC Mitglieder profitieren im Vorverkauf von drei Euro Rabatt auf die Tageskarte.

Ein Highlight auf dem Stand des ADAC in der Halle 3 ist das Meisterauto von Mirko Bortolotti, der Lamborghini Huracán GT3 Evo2 von SSR Performance. Der Lamborghini wird eingerahmt von DTM-Rennern von Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche aus der abgelaufenen Saison. Zum Ende der DTM-Jubiläumssaison dürfen sich die Besucher in Essen auf eine Sonderausstellung zum Thema 40 Jahre DTM freuen. Die Sondershow am Haupteingang der Halle 3 bietet einen Streifzug durch die bewegte Geschichte von Deutschlands populärster Rennserie mit DTM-Ikonen wie Rover Vitesse, Ford Sierra RS 500 Cosworth, Mercedes-Benz 190E Klasse 1 und Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM.

Motorsport zum Mitmachen bieten die SimRacing-Simulatoren von RaceRoom mit der DTM-Experience. Zwölf Simulatoren stehen kostenlos auf dem ADAC Stand für alle Besucher bereit. Exklusiv für ADAC Mitglieder ist die ADAC Mitgliederlounge, in der Besucher kostenlos Kaffee genießen können.

Die Essen Motor Show ist vom 30. November bis 8. Dezember an Werktagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Previewday (29. November) und an Wochenenden öffnet sie bereits um 9 Uhr. Tickets für die Essen Motor Show sind ausschließlich online erhältlich. Das Tagesticket für Erwachsene kostet 20 Euro, ermäßigte Tickets sind für 17 Euro verfügbar. ADAC Mitglieder erhalten im Vorverkauf exklusiv drei Euro Rabatt auf die Tageskarte, alle Information zu dem Angebot gibt es unter: adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506