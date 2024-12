Offizieller DTM-Testtag 2025 in Oschersleben 05.12.2024 - 09:58 Von Jonas Plümer

© DTM Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs in Oschersleben bereiten sich die DTM-Piloten auf die Saison 2025 vor

Der offizielle Testtag der DTM findet im kommenden Jahr in Oschersleben statt. Am 2. April werden sich die Teilnehmer in der Magdeburger Börde auf die Saison 2025 vorbereiten. Auch ADAC GT4 Germany testet dort.