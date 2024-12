Bruno Spengler wird Testfahrer von Arnold NextG

Der 2012er DTM-Champion Bruno Spengler wird Markenbotschafter von Arnold NextG. Zudem wird er Entwicklungsfahrer des Unternehmens und arbeitet so an der Entwicklung vollautonomer Fahrzeugtechnologien.

Arnold NextG, Vorreiter in der Entwicklung vollautonomer Fahrzeugtechnologien verstärkt sein Team mit einem prominenten Neuzugang: Bruno Spengler (41). Der DTM-Champion von 2012 und mehrfacher DTM-Vizemeister bringt seine langjährige Motorsport-Expertise in die Entwicklung der zukunftsweisenden Steer-by-Wire-Technologie ein. Neben seiner Rolle als Markenbotschafter wird Spengler künftig als Entwicklungsfahrer an einer der größten technologischen Revolutionen in der Fahrzeugtechnik mitarbeiten: dem Übergang von klassischen Lenksystemen hin zu einer vollständigen elektronischen Lenkung nach dem Steer-by-Wire-Prinzip, die als Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren auf Level 5 gilt.

Doch was genau passiert, wenn ein Motorsport-Profi wie Bruno Spengler die Grenzen neuer Lenkungstechnologien auslotet? Der Nürburgring, eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt, dient dabei beispielsweise nicht nur als Teststrecke, sondern auch als Hightech-Datenlabor. Wenn Spengler mit einem Technologieträger von Arnold NextG auf die berüchtigte Goodyear-Kurve rast und von über 250 km/h auf unter 70 km/h abbremst, präzise einlenkt und das Fahrzeug im Schumacher-S mit feinem Gasfuß stabilisiert, ist er nicht allein: Unsichtbare Spione – Sensoren – begleiten jede Bewegung.

Diese Sensoren sind hochpräzise Messgeräte, die in Echtzeit über 200 Parameter erfassen – darunter Lenkwinkel, Querbeschleunigung, Bremsdruck, Geschwindigkeit und Gaspedalstellung. Die gesammelten Daten werden in den zentralen Datenpool von Arnold NextG übertragen, wo sie als Grundlage für die Weiterentwicklung der Steer-by-Wire-Technologie dienen.

Seit der Erfindung des Automobils durch Carl Benz im Jahr 1886 war die Lenksäule eine zentrale Komponente jedes Fahrzeugs. Arnold NextG bricht mit diesem Prinzip und setzt auf seine innovative Steer-by-Wire-Technologie. Die Steer-by-Wire-Technologie ersetzt die mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern durch eine vollständige digitale Steuerung – über ein Kabel. Dadurch eröffnen sich zahlreiche zentrale Vorteile:

• Neue Innenraumkonzepte: Ohne Lenksäule können Innenräume neugestaltet werden.

• Mehr Sicherheit, Flexibilität und Präzision: Schnellere Reaktionen, zum Beispiel durch eine Parametrisierung des Lenkwinkels oder der Wegfall mechanischer Schwachstellen wie Abnutzung.

• Grundlage für autonomes Fahren: Steer-by-Wire ist unverzichtbar für Level-5-Autonomie, bei der kein menschliches Eingreifen mehr erforderlich ist.

«Unsere Steer-by-Wire-Technologie ist eine echte Revolution», sagt Kevin Arnold (24), Gründer und CEO von Arnold NextG. «Mit dieser Innovation lösen wir eine über 138 Jahre alte mechanische Abhängigkeit auf und ebnen den Weg für vollautonome Mobilität. Bruno Spengler wird uns mit seiner Erfahrung dabei unterstützen, diese Technologie zur Marktreife für die gesamte Fahrzeugindustrie zu bringen.»

Für Spengler bedeutet dieser Balanceakt aus Mensch und Maschine eine neue Herausforderung: «Das Zusammenspiel von Präzision und Kontrolle ist hier genauso entscheidend wie im Rennsport. Aber jetzt geht es nicht nur um den schnellsten Weg ins Ziel, sondern um eine Technologie, die die Mobilität der Zukunft revolutionieren wird.»

Mit Bruno Spengler sind über 20 Jahre Motorsport-Erfahrung an Bord und somit das perfekte Know-how für eine beschleunigte und zielgerichtete Entwicklung. «Die Arbeit bei Arnold NextG gibt mir die Möglichkeit, meine Leidenschaft für Technik und Innovation in neue Dimensionen zu bringen», sagt Spengler. «Steer-by-Wire ist der Schlüssel, Mobilität neu zu denken.»

Mit dem routinierten Profi setzt Arnold NextG ein klares Signal: Motorsport-Erfahrung trifft auf technologische Innovation, um die Vision vom autonomen Fahren Wirklichkeit werden zu lassen. Neben seiner technischen Rolle wird Spengler als Markenbotschafter für Arnold NextG agieren und die Vision des Unternehmens auf internationalen Messen und Konferenzen vertreten.