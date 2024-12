DTM oder GT Open: Comtoyou Racing vor DTM-Debüt 2025?

Steigt das belgische Aston Martin-Topteam Comtoyou Racing 2025 in die DTM ein? Das Team sucht derzeit noch eine weitere Serie neben der GT World Challenge Europe. Kalenderkonstellation würde für DTM sprechen.

Nachdem Comtoyou Racing bereits im vergangenen Winter ausgiebige Gespräche über einen DTM-Einstieg führte, steht Deutschlands bekannteste Rennserie erneut auf dem Zettel des belgischen Aston Martin-Teams. Comtoyou Racing sucht derzeit ein zusätzliches Programm zum GT World Challenge Europe-Engagement, welches im kommenden Jahr reduziert fortgesetzt wird.

«Ein Nebenprogramm könnte die DTM oder die International GT Open sein», erklärt François Verbist gegenüber den Kollegen von Endurance Info und unterstreicht damit, dass die SRO-Rennserie weiterhin oberste Priorität für das Siegerteam der 24h Spa haben wird.

«Es ist auch erforderlich, gemeinsame Termine für ein Begleitprogramm zu berücksichtigen», erläutert Verbist weiter. Dies würde allerdings für einen Start in der DTM sprechen, denn der ADAC und die SRO haben eine Vereinbarung, dass es zu keinen Terminüberschneidungen zwischen den Serien kommt, während das International GT Open und die GT World Challenge Europe im kommenden Jahr drei Terminkollisionen haben werden.

Sollte das Programm an den Start gehen können, würde erstmals in der GT3-Ära der DTM ein Aston Martin an den Start. Der bislang einige Start von Aston Martin erfolgte 2019 durch das unerfolgreiche Projekt von R Motorsport.