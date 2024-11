Kehrt Attempto Racing 2025 mit Audi in DTM zurück?

Attempto Racing plant derzeit ein Comeback in der DTM und führt dazu Gespräche. Der Einsatz würde mit Audi erfolgen! Doch Teamchef Arkin Aka gibt sich zu den Chancen des Comebacks eher pessimistisch.

Nach dem Wechsel von ABT Sportsline von Audi zu Lamborghini schien es so, dass 2025 kein Audi in der DTM starten wird. Doch sorgt ein Team aus der Nähe von Hannover für eine Sensation und hält die Marke mit den vier Ringen länger in der DTM?

Attempto Racing-Teamchef Arkin Aka bestätigte gegenüber Motorsport-Total.com, dass ein DTM-Comeback mit dem R8 LMS GT3 derzeit grundsätzlich in Planung sei und das Team diesbezüglich Gespräche führt.

Für Attempto Racing wäre dies das Comeback in Deutschlands bekanntester Rennserie. Bereits 2022 und 2023 nahm das Team an der DTM teil, stand aber stets im Schatten der anderen Audi-Mannschaften und konnte dabei keine großen Erfolge und Topplatzierungen einfahren. Ein vierter Rang von Marius Zug beim 2022er Saisonfinale in Hockenheim, welches mit einem extrem dezimierten Feld nach einer Vielzahl von schweren Unfällen am Vortag stattfand, ist das bis dato beste Ergebnis der Mannschaft in der DTM.

In diesem Jahr fokussiert sich das Team, welches in Langenhagen direkt am Flughafen von Hannover beheimatet ist, auf die internationale GT World Challenge Europe. Mit bis zu vier Audi-Boliden startet der Rennstall in der populären SRO-Rennserie.

Doch wie groß ist die Chance, dass Attempto Racing im kommenden Jahr in der DTM startet? Mit einer Wahrscheinlichkeit von «20 bis 30 Prozent» gibt sich Teamchef Arkin Aka eher pessimistisch zu den Comebackchancen.