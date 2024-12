Vizemeister Kelvin van der Linde vor DTM-Aus?

Kelvin van der Linde wurde in diesem Jahr DTM-Vizemeister. Für das kommende Jahr wird sich der Südafrikaner, wenn man der Gerüchteküche glaubt, BMW anschließen, was aber das DTM-Aus bedeuten könnte.

Seit dem DTM-Saisonfinale gab es viele Gerüchte über die Zukunft des Vizemeisters Kelvin van der Linde. Gerüchte gab es zu einem Wechsel zu Porsche, Lamborghini und Toyota/Lexus. Doch alle Türen scheinen sich geschlossen zu haben, einzig BMW soll noch eine Option für den Südafrikaner sein.

Van der Linde war in den vergangenen vier Jahren für ABT Sportsline in der DTM aktiv und verpasste in diesem Jahr den Titel nur hauchdünn.

«Es ist mein Ziel, weiterhin in der DTM zu sein, weiterhin bei Abt Sportsline - ein Team, das für mich mittlerweile wie eine Familie ist. Hoffentlich wird sich das in den nächsten paar Wochen auch bestätigen», erklärte der zweifache ADAC GT Masters am 23. September bei Servus TV.

Mittlerweile scheint BMW das Ziel von van der Linde zu sein, wo er auf seinen Bruder Sheldon stoßen wird, der seit 2019 bei der Marke aus München als Werksfahrer tätig ist. Ein Vertrag soll zwar noch nicht unterschrieben sein, doch beide Parteien sind sich einig, wenn man den Fahrerlagergerüchten glauben kann.

Doch die DTM soll nicht das Einsatzgebiet von Kelvin van der Linde bei BMW sein! BMW plant den 28-Jährigen wohl hauptsächlich in der GT World Challenge Europe einzusetzen, der weltgrößten GT3-Rennserie, die auch bei den Werken ein dementsprechendes Standing hat.

«Ich bin sicher, er wird dort das Auto mit der Nummer 32 fahren. Ich zweifle, dass sie ihn in der DTM einsetzen. Und sonst gibt es nichts», erklärt ein BMW-Insider gegenüber Motorsport-Total.

Das Auto mit der Nummer 32 ist das Topauto vom belgischen Topteam WRT, mit dem die Stammfahrer Charles Weerts und Dries Vanthoor in den vergangenen Jahren viele Titel in der SRO-Rennserie gewannen. In den vergangenen zwei Jahren fuhr Sheldon van der Linde mit den beiden Belgiern in den Endurance Cup-Rennen der GT World Challenge Europe.