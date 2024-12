Allied-Racing steigt mit Buus und Feller in DTM ein

Der DTM-Einstieg von Allied-Racing ist fix. Der bayrische Porsche-Rennstall setzt zwei Porsche 911 GT3 R ein. Bastian Buus und Ricardo Feller steuern die Fahrzeuge. Feller wird neuer Porsche-Vertragsfahrer.

Nach längeren Gerüchten ist es fix, Allied-Racing startet 2025 in der DTM. Der Rennstall wird damit erstmals seit einer ADAC GT Masters-Saison 2022 und einem GT World Challenge Europe-Engagement in den Jahren 2021 und 2022 im GT3-Sport vertreten sein.

Der Rennstall wird zwei Porsche 911 GT3 R an den Start bringen. Gesteuert werden die Boliden von Bastian Buus - der für Allied-Racing in der GT4 European Series und dem Porsche Carrera Cup an den Start ging - und dem bisherigen Audi-Werksfahrer Ricardo Feller.

Feller wechselt zum kommenden Jahr zu der Marke aus Zuffenhausen und wird als Porsche-Vertragsfahrer in GT-Rennen weltweit zum Einsatz kommen.

Im vergangenen Jahr war das Team von Jan Kasperlik im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und der GT4 European Series an den Start gegangen. Für Allied-Racing wird es das Debüt in der DTM sein, nachdem es in den vergangenen Jahres immer wieder Gerüchte über einen möglichen Einstieg gab. Erfahrung auf der DTM-Plattform konnte das Team bei Starts in der ADAC GT4 Germany und in der DTM Trophy sammeln.