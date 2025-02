ABT Sportsline verkündet Bortolotti und Thiim für DTM

Titelverteidiger Mirko Bortolotti und Nicki Thiim werden in den beiden ABT Sportsline Lamborghini Huracán GT3 EVO2 in der DTM starten. Die Fahrzeuge starten im typischen Red Bull-Style in der Rennserie.

Ein Hauch von 007 in den Alpen: Mit einer Teampräsentation auf über 2.000 Metern Höhe triggern Red Bull und ABT Sportsline die Vorfreude auf die neue DTM-Saison. Hauptdarsteller eines spektakulären Action-Filmdrehs am Fuße des berühmten Timmelsjoch: zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 und die beiden neuen DTM-Piloten des Allgäuer Teams: Titelverteidiger Mirko Bortolotti und Nicki Thiim.

DTM-Rennwagen auf Schnee und Eis. Drifts auf einem der höchstgelegenen Heliports der Alpen. Hubschrauber. Drohnen. Und zwei Fahrer, die zeigen, dass sie perfekt zum erfolgreichsten aktiven DTM-Team passen: In typischem Red Bull-Style begann für ABT Sportsline ein neuer Abschnitt in der populärsten deutschen Rennserie.

«Nach 25 Jahren mit Audi starten wir nun auch in der DTM mit Werksunterstützung von Lamborghini», sagt ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk. «Wir möchten mit unseren neuen Autos und Fahrern von Anfang an um Siege fahren und um den Titel kämpfen. Mirko Bortolotti bringt die Startnummer 1 mit auf sein Auto, das ist ein Ansporn, diese auch über das Jahr hinaus zu verteidigen. Jeder weiß, wie stark Mirko ist. Auf der Strecke macht er praktisch keine Fehler und auch menschlich passt er gut zu ABT Sportsline. Nicki hat in seiner ersten kompletten DTM-Saison nicht nur mit seinem Sieg auf dem Norisring gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Die beiden verstehen sich noch dazu sehr gut, was mir sehr wichtig ist. Auch wie sie beim Filmdreh mit Red Bull in den Alpen von früh morgens bis spät abends mit allergrößtem Elan dabei waren, zeigt mir: Die beiden bringen genau die richtige Einstellung mit. Ich bin sicher, sie werden uns und unseren Fans viel Freude bereiten.»

Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti startet seit 2022 in der DTM. Seine eindrucksvolle Bilanz: Vierter, Zweiter, Champion. «Die letzten drei Jahre waren sehr intensiv“, sagt der Italiener, der am Gardasee geboren wurde und in Wien lebt. „Ich habe ABT in diesen Jahren als extrem starken Gegner kennengelernt. Wir haben jedes Jahr bis zuletzt um den Titel gekämpft. Das sagt eigentlich alles. Ich denke, wir haben alle Zutaten, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Mein erster Besuch bei ABT Sportsline in Kempten hat mich sehr beeindruckt. Das Unternehmen hat viel mehr zu bieten als nur Motorsport und ich wurde von allen sehr warmherzig empfangen. Die Gespräche mit ABT haben gleich nach dem Finale der letzten Saison begonnen. Sie haben mir das Gefühl gegeben, mich unbedingt im Team haben zu wollen. Die Startnummer 1 auf meinem Auto zu sehen, ist etwas ganz Besonderes. Das gilt auch für die Rückkehr in die Red-Bull-Familie. Ich bin 2009 Teil des Red-Bull-Junior-Kaders geworden und habe Red Bull in meiner Karriere viel zu verdanken.»

Nicki Thiim ist der Sohn von Kurt Thiim, der in den 80er- und 90er-Jahren einer der populärsten DTM-Piloten war und 1986 DTM-Champion wurde. «Mir wurde die DTM praktisch in die Wiege gelegt und mein Traum war schon als Kind, selbst DTM-Fahrer zu werden», sagt der Däne, der vor drei Jahren von Salzburg nach Dubai gezogen ist. «Dieser Traum hat sich in der vergangenen Saison erfüllt. Den Traum nun bei ABT Sportsline weiterleben zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Bei ABT für die DTM zu unterschreiben, ist so, als würde ich als Fußballspieler beim FC Bayern unterschreiben. ABT ist einfach das Team in der DTM. Diese Marke und diese Familie repräsentieren zu dürfen, macht mich sehr stolz. Es ist auch großartig, weiter Teamkollege von Mirko zu sein. Ich durfte ihn in meiner ersten vollen DTM-Saison auf seinem Weg zum Titelgewinn unterstützen. Mit all seiner Erfahrung und mit dem, was ich selbst im vergangenen Jahr gelernt habe, können wir bei unserem neuen Team gemeinsam sehr viel erreichen.»

Nicki Thiim wird mit einem Ingenieur zusammenarbeiten, der bereits viel Erfahrung mit einem schnellen Dänen hat: Franco Chiocchetti war bei ABT Sportsline in der DTM Renningenieur von Le Mans-Rekordsieger Tom Kristensen. Mirko Bortolottis Renningenieur wird Leon Wippersteg, der in den vergangenen beiden Jahren Kelvin van der Linde zu insgesamt vier DTM-Siegen und zur Vizemeisterschaft 2024 steuerte.

«Für ABT Sportsline beginnt in der DTM eine ganz neue Zeitrechnung», sagt Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT Gruppe. «Ich bin sehr stolz, dass wir mit Red Bull und Lamborghini zwei ikonische Marken in der DTM zusammenbringen und zwei der besten GT-Piloten der Welt für uns fahren. Ich bin schon extrem gespannt auf das erste Rennen.»