1986er DTM-Champion Kurt Thiim weiterhin am Start

Der 1986er DTM-Meister Kurt Thiim wird auch weiterhin im historischen Motorsport an den Start gehen. Thiim bleibt Markenbotschafter von PROsport Classic und startet mit dem Team im historischen Rennsport.

Der 1986er DTM-Meister Kurt Thiim wird auch im Jahr 2025 als Markenbotschafter von PROsport Classic tätig sein. Thiim wird dabei auch als Stammfahrer für PROsport Classic an den Start gehen. Das Team plant derzeit mit sechs Renneinsätzen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps, unter anderem beim Oldtimer GP und den 24h Classic. Zudem führt das Team derzeit Gespräche mit weiteren namhaften Rennfahrern aus dieser Epoche über Renneinsätze.

Derzeit hat die Klassikabteilung von PROsport Racing sechs historische Tourenwagen fahrbereit, welche in der Saison 2025 zum Einsatz kommen werden. Je zwei BMW 635 CSI und zwei Volvo 240 Turbo aus der Gruppe A stehen beim Team aus Wiesemscheid. Abgerundet wird das Aufgebot von einem Rover Vitesse Gruppe A und dem bekannten Opel Kadett Gruppe 2/4.

Weitere Fahrzeuge befinden sich derzeit in Kooperation mit GDM Motorsport im Aufbau. So wird derzeit mit Hochtouren an verschiedenen BMW E9 Coupé der Gruppe 2/4 sowie einem Gruppe 5-Fahrzeug gearbeitet.

Thiim wurde 1986 am Steuer eines Rover Vitesse von ATN Autotechnik Nickel Meister in der DTM. Im Titelkampf setzte sich der Däne, dessen Sohn Nicki Thiim ebenfalls DTM-Erfahrung sammeln konnte, gegen den späteren Formel 1-Piloten Volker Weidler durch. In seinem Meisterjahr konnte Kurt Thiim in Zolder, auf dem Flugplatzkurs von Wunstorf und auf dem Nürburgring gewinnen.