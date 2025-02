ADAC fördert Nachwuchsfahrer auf DTM-Plattform

Der Kader des Motorsport Team Germany steht für das Jahr 2025 fest. Das gemeinsame Förderprogramm der ADAC Stiftung Sport und des DMSB fördert dabei einige talentierte Nachwuchsfahrer der DTM-Plattform.

In der Motorworld in Böblingen bei Stuttgart wurden die Sportlerinnen und Sportler vorgestellt, die 2025 in insgesamt neun Disziplinen an den Start gehen. Das diesjährige Motorsport Team Germany besteht aus 27 Motorsport-Talenten im Vier- und Zweiradbereich. Das gemeinsame Förderprogramm der ADAC Stiftung Sport und des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) setzt 2025 neue Schwerpunkte in seiner Unterstützungsarbeit. Dies zeigt sich darin, dass allein sechs Formel- und sieben GT3-Talente das Motorsport Team Germany im Automobilsport repräsentieren.

Neben einer finanziellen Unterstützung durch die ADAC Stiftung Sport erhalten alle Kadersportler, die Erfolge in Europa- oder Weltmeisterschaften anstreben, eine umfassende Ausbildung für eine internationale, professionelle Karriere im Zwei- oder Vierradbereich. Das damit verbundene Förderprogramm ist zielgerichtet und reicht von Schulungen in den Bereichen Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik bis hin zu disziplinbezogenen Kadertrainings.

Drei Sportler im Automobilbereich gehören dem Weltkader an und haben sich inzwischen erfolgreich im Spitzenmotorsport etabliert. So feierten Laurin Heinrich als Porsche Vertragsfahrer mit dem IMSA GTD Pro-Titelgewinn in den USA und Max Hesse als BMW M Werkspilot, zuletzt mit dem Gesamtsieg im 24-Stunden-Rennen von Dubai, bedeutende internationale Erfolge. Tim Tramnitz zeigte mit seinem Sieg und einem Podium in der FIA Formel 3, dass er das Potenzial für eine große Formel-Karriere hat.

Noch nicht dem Weltkader gehört Oliver Goethe in seinem zweiten Förderjahr an, jedoch hat er mit seinem Aufstieg in die FIA Formel 2-Meisterschaft einen großen Schritt in Richtung Formel 1 gemacht.

So werden auch einige Piloten von der DTM-Plattform gefördert. Theo Oeverhaus, der auch in diesem Jahr offizieller Porsche-Junior sein wird, fuhr im letzten Jahr im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, genau wie Janne Stiak. Im ADAC GT Masters fuhr im Vorjahr Simon Connor Primm, während Finn Zulauf Meister in der ADAC GT4 Germany wurde. Ebenfalls in der GT4-Serie fuhr im Vorjahr Thomas Rackl. Valentino Catalano aus Westheim wurde im Vorjahr Meister im Prototype Cup Germany mit seinen spektakulären LMP3-Boliden.

«Dem neuen Förderkader des Motorsport Team Germany gehören die hoffnungsvollsten deutschen Talente in den von uns geförderten Motorsport-Disziplinen an», erklärt Thomas Voss, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der ADAC Stiftung Sport und Leiter ADAC Motorsport, Klassik und Veranstaltungen. «Wir haben in einem strengen Selektionsverfahren das aktuelle Motorsport Team Germany gemeinsam mit dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) zusammengestellt. Ein wichtiges Ziel dabei war, Ausnahmetalente zu finden, die in Zukunft in der Formel 1, der MotoGP und weiteren international bedeutenden Rennserien den deutschen Motorsport wieder zur Weltgeltung bringen. Dabei helfen uns die deutschen Hersteller Audi, BMW, Mercedes-AMG und Porsche tatkräftig mit umfangreichen Unterstützungsangeboten.»

«Ich freue mich, dass aus dem diesjährigen Sichtungsprozess ein so vielversprechender Kader an talentierten jungen Motorsportlern zustande gekommen ist», erläutert DMSB-Präsident, Wolfgang Wagner. «Die Zusammenarbeit zwischen der ADAC Stiftung Sport und dem DMSB bei der Zusammensetzung des Motorsport Team Germany aus neun Motorsport-Disziplinen hat sich wieder bestens bewährt. Die von den verschiedenen Mitgliedsverbänden des DMSB vorgeschlagenen Talente wurden einem umfangreichen und selektiven Auswahlverfahren unterzogen, das letztendlich zur Nominierung der talentiertesten jungen Piloten für den Bundeskader führte. Mit dem Motorsport Team Germany leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des deutschen Motorsports.»

Förderfahrer 2025 im Rundstreckensport:

Name Vorname Geförderte Disziplin Wohnort

Goethe Oliver Formel Basthorst

Maassen Montego Formel Hofheim am Taunus

Ried Lenny Formel Ehingen

Strenge Phil Colin Formel Unterensingen

Tramnitz Tim Formel Hamburg

Weiss Elia Luis Formel München

Catalano Valentino LMP Westheim (Pfalz)

Schwarze Hugo LMP Köln

Heinrich Laurin GT-Sport Kürnach

Hesse Max GT-Sport Wernau

Oeverhaus Theo GT-Sport Osnabrück

Primm Simon Connor GT-Sport Großschirma

Rackl Thomas GT-Sport Berching

Stiak Janne GT-Sport Wunstorf

Zulauf Finn GT-Sport Königstein