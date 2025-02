ABT Sportsline vor Präsentation des DTM-Programms 18.02.2025 - 22:38 Von Jonas Plümer

© Gruppe C Photography//DTM Bald wissen die DTM-Fans, ob die ABT Sportsline Lamborghini erneut im Red Bull-Design starten

Am 20. Februar wird ABT Sportsline das diesjährige DTM-Programm bekanntgeben. Traditionsrennstall wechselt in diesem Jahr in der DTM zu Lamborghini. Neues Fahrerduo und Red Bull-Design erwartet.