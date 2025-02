Fix: Comtoyou Racing kommt mit Aston Martin in DTM!

Endlich ist es offiziell! Comtoyou Racing steigt mit zwei Aston Martin Vantage GT3 in die DTM ein! Die beiden Belgier Gilles Magnus und Nicolas Baert werden die beiden britischen Sportwagen steuern.

Die Hängepartie ist endlich beendet, Comtoyou Racing steigt in die DTM ein! Der belgische Rennstall wird, neben seinem Programm in der GT World Challenge Europe, mit zwei Aston Martin Vantage GT3 in der DTM starten. Im Vorjahr gewann das Team aus Waterloo die 24h Spa, das weltgrößte GT3-Rennen.

In der DTM werden der ehemalige Audi-Werksfahrer Gilles Magnus und Nicolas Baert, von Teamgründer und -eigentümer Jean-Michel Baert für Comtoyou Racing an den Start gehen.

Magnus ging als Audi-Werksfahrer vorallem im TCR-Bereich an den Start. Dort gewann er 2020 den Rookie-Titel in der FIA WTCR, ehe er ein Jahr später die Trophy-Wertung für sich entscheiden konnte. Im GT-Bereich ging er seit 2022 in der GT World Challenge Europe an den Start, wo er in den vergangenen beiden Jahren jeweils den dritten Platz in der Gold Cup-Wertung des Sprint Cups belegte. 2024 gewann er zudem die 24h Dubai.

Genau wie Magnus hat der 23-jährige Baert eine Vergangenheit im TCR-Sport. Bis 2023 bestritt er eine Vielzahl an Rennen in der Tourenwagenkategorie, fährt aber auch seit 2021 im GT3-Bereich. 2023 gewann er mit dem Team seines Vaters den Titel in der Gold Cup-Wertung des GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Für Comtoyou Racing wird der Einstieg in die DTM die Rückkehr zu Sprintrennen mit einem Fahrer sein, welche das Team aus der TCR-Bereich kennt, wo es erfolgreich an der WTCR, der TCR European Series und auch bei Gaststarts in der ADAC TCR Germany angetreten ist. «Vergessen Sie nicht, dass wir aus der WTCR kommen, das Team hat also eine Sprintserie in der DNA. Ich würde sagen, das ist ein guter Kompromiss, aber mal sehen. Letztendlich würde ich nicht sagen, dass es vollständig geklärt ist», so Teammanager Francois Verbist.

Projektleiter des DTM-Einsatzes wird niemand geringeres als Kris Nissen. Der 64-jährige Däne trat selbst von 1986 bis 2001 in der DTM an. Comtoyou Racing war es wichtig, Führungspersonal mit DTM-Erfahrung für das Programm zu verpflichten. Nach seiner aktiven Zeit war Nissen von 2003 bis 2012 Motorsportdirektor bei VW.

Das GT World Challenge Europe-Programm wird Comtoyou Racing zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Bislang verkündete das Team nur die beiden Brasilianer Ricardo Baptista und Rafael Suzuki für einen Einsatz im Sprint Cup.