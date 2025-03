Ford präsentiert faustdicke DTM-Überraschung

Das Haupt Racing Team hat die Piloten für die DTM-Saison 2025 präsentiert und sorgt damit für eine faustdicke Überraschung: Neben Arjun Maini wird der Schweizer Fabio Scherer in die Serie zurückkehren!

Am Wochenende vom 25. bis 27. April startet das Haupt Racing Team in der Motorsport Arena Oschersleben in seine fünfte DTM-Saison. Dabei setzt die Mannschaft aus Drees im Rahmen des gemeinsamen Entwicklungsprogramms mit Ford Performance in diesem Jahr erstmals zwei Ford Mustang GT3 ein. Zuletzt war der US-Hersteller 1989 werksseitig mit dem Ford Sierra Cosworth RS500 in der DTM vertreten. Das Line-up von HRT Ford Performance bilden der Ford Performance Factory Driver Arjun Maini und Fabio Scherer, der damit auch den Kader der offiziellen Ford Performance GT3 Junior Driver ergänzt. Maini und Scherer können zusammengerechnet auf eine Erfahrung von 82 DTM-Rennen blicken.

Arjun Maini ist seit 2022 für HRT erfolgreich in verschiedenen Rennserien im Einsatz und erreichte gemeinsam mit dem Team in der vergangenen Saison drei Podestplätze und eine Pole Position in der DTM. Insgesamt absolvierte der Inder bislang 64 Einsätze in der prestigeträchtigen Sprintserie. Er geht mit dem Ford Mustang GT3 #36 in der blau-gelben Farbgebung von Teampartner RAVENOL an den Start.

Fabio Scherer verfügt ebenfalls über DTM-Erfahrung: 2020, in der letzten Saison mit dem Class-1-Reglement, absolvierte er 18 DTM-Rennen und holte dabei 20 Punkte. 2023 gewann er seine Klasse beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die DTM-Saison 2025 bestreitet der Schweizer mit dem GT3 #64 in Ford Heritage Folierung. Das klassische Design mit den zwei roten Streifen über das gesamte Fahrzeug hinweg ist eine Hommage an den 1994er Ford Mustang mit dem Jürgen Feucht in der DTM fuhr.

Noch in dieser Woche steht für HRT Ford Performance und die beiden Piloten die erste Bewährungsprobe an. Am Mittwoch, 2. April, findet in der Motorsport Arena Oschersleben der offizielle Testtag statt. Auf dem Kurs in der Madgeburger Börde wird drei Wochen später auch der Saisonauftakt ausgetragen. Anschließend sieht der Kalender noch sieben weitere Rennwochenenden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden vor. Das Saisonfinale auf dem Hockenheimring ist für den 4. und 5. Oktober terminiert.

Mit sechs Rennsiegen aus 66 Wertungsläufen und dem Fahrertitel 2021 kann HRT in der Traditionsmeisterschaft eine starke Bilanz aufweisen. Um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein, engagiert sich das Team vermehrt im Nachwuchsbereich und kooperiert dafür seit Anfang des Jahres mit dem Kart-Team SIM-ON. Dadurch sollen Motorsporttalente frühzeitig gefördert und im Idealfall über das teameigene Programm und die „Road to DTM“-Wertung im ADAC GT Masters bis in die DTM gebracht werden.

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Zunächst sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass uns Ford Performance die Verantwortung für das DTM-Comeback anvertraut. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass wir in dieser Serie erfolgreich sein können. Mit dem neuen Fahrzeug brauchen wir aber sicher etwas Geduld. Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung des Ford Mustang GT3. Aber im Hinblick auf unsere zwei schnellen Fahrer und die erfahrenen Teammitglieder bin ich zuversichtlich, dass wir im Saisonverlauf gute Ergebnisse einfahren können.»

Mark Rushbrook, Global Direktor Ford Performance: «Unsere Rückkehr in die DTM unterstreicht unser Engagement, den Mustang GT3 auf den anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt gegen die Top-Konkurrenz antreten zu lassen. HRT ist ein hervorragender Partner und wir stärken diese Beziehung, indem wir in die DTM hineinwachsen.»