WINWARD Racing startet farbenfroh in DTM-Saison 2025

WINWARD Racing hat die Designs für die DTM-Saison 2025 präsentiert. Während Maro Engel in einem brandneuen Ravenol-Design startet, wird Jules Gounon die mittlerweile legendäre MANN-FILTER-Mamba fahren.

Bereits im Februar bestätigte Mercedes-AMG, dass WINWARD Racing in diesem Jahr mit zwei Mercedes-AMG GT3 in der DTM starten wird. Routinier Maro Engel und Jules Gounon, der in diesem Jahr erstmals die komplette Saison in der Traditionsrennserie bestreitet, werden die beiden Fahrzeuge des deutsch-texanischen Rennstalls steuern.

Jules Gounon, der beim letztjährigen DTM-Finale in Hockenheim sein Debüt in der Rennserie als Ersatzmann von Luca Stolz feierte, wird im mittlerweile legendären MANN-FILTER-Mamba-Design starten. Dies ist ein kleines Jubiläum, denn der Motor- und Industriefilterhersteller geht in seine zehnte Saison im Motorsport, weshalb auf dem Fahrzeug einige spezielle Logos zum Jubiläum sind. Bei den Fans sind die Mamba-Designs seit jeher sehr populär.

«Ich bin super stolz DTM-Fahrer zu sein – das war immer mein großes Ziel. In der Serie trete ich gegen Fahrer an, die teilweise seit vielen Jahren dort fahren. Ich persönlich starte also mit einem kleinen Nachteil, aber mein Team ist seit Beginn der GT3-Ära dabei und eines der erfahrensten. Schnell zu lernen und gute Ergebnisse erzielen lautet meine Devise. Als Kind war ich Fan von meinem Landsmann Laurent Aïello, der 2002 die DTM gewonnen hat. Jetzt möchte ich dasselbe mit Mercedes-AMG und WINWARD Racing erreichen», spricht der in Andorra lebende Franzose Jules Gounon über seine Debütsaison in der DTM.

Maro Engel, der im vergangenen Jahr den dritten Meisterschaftsrang in der DTM belegte, wird hingegen in einem komplett neuen Design an den Start gehen. Das Fahrzeug von Engel wird in einem Komplettdesign des deutschen Schmierstoffherstellers Ravenol an den Start gehen. Im Teilnehmerfeld der DTM ist Engel einer der erfahrensten Pilot. Bereits 2008 gab er sein Debüt in der Rennserie, 2017 in Moskau feierte er seinen ersten Rennsieg in Deutschlands bekanntester Meisterschaft.

Der 39-jährige Engel startet mit einem klaren Ziel in die DTM-Saison 2025: «Es ist toll, wieder mit dem Mercedes-AMG Team WINWARD Racing in der DTM an den Start zu gehen. Es gibt global gesehen kaum eine andere Serie, wo der Wettbewerb so hart und das Niveau so hoch ist. Wir waren 2024, im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit, bis zum Schluss im Titelkampf – darauf können wir aufbauen und wollen uns noch einmal steigern. Das Ziel ist klar: Wir wollen definitiv DTM-Champion werden und den Titel zurück nach Affalterbach holen.»

«Ich freue mich mit MANN-FILTER und Ravenol mit zwei starken Partnern an unserer Seite in eine weitere spannende DTM-Saison zu starten, beide Fahrzeuge haben ein unverwechselbares Design mit hohem Wiedererkennungswert. Wir können es kaum erwarten, bis es in Oschersleben endlich losgeht», freut sich WINWARD Racing-Teamchef Christian Hohenadel über die Zusammenarbeit mit den Partnern.

In der kommenden Woche findet der offizielle DTM-Vorsaisontest in Oschersleben statt. Die beiden WINWARD Racing-Fahrzeuge werden auf dem Kurs in Sachsen-Anhalt fleißige Testkilometer vor dem Saisonstart auf der technisch anspruchsvollen Strecke in der Nähe von Magdeburg sammeln.