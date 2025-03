Sensation fix: Ricardo Feller im Land-Motorsport Audi

Ricardo Feller startet auch in diesem Jahr in der DTM

Was heute Morgen noch ein Gerücht war, ist nun fix: Audi startet auch in diesem Jahr in der DTM! Ricardo Feller wird mit einem Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 Evo2 auch 2025 in der DTM an den Start gehen.

Audi ist auch weiterhin in der DTM vertreten und tritt mit einem Publikumsliebling an. Ricardo Feller startet im R8 LMS GT3 Evo2 – der Schweizer bringt die Erfahrung aus drei DTM-Saisons mit und verbuchte bislang zwei Rennsiege sowie weitere fünf Podiumsplätze. Eingesetzt wird der Audi von Land-Motorsport. Der traditionsreiche Rennstall aus Niederdreisbach im Westerwald steigt neu in die DTM ein.

Durch den Start des Land-Motorsport Audis werden in diesem Jahr neun Marken in der DTM antreten - dies gab es zuletzt 1987!

«Alles passt perfekt zusammen und ich bin so froh, dass ich mit Land-Motorsport in der DTM starten darf», sagt Feller. «Die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend für mich. Der Wegfall meines eigentlichen DTM-Programms hat mich hart getroffen, da alles ungewiss für mich war. Christian und Wolfgang Land bin ich besonders dankbar, dass sie nichts unversucht gelassen haben. Auch Porsche möchte ich Danke sagen, dass sie die Freigabe hierfür erteilt haben.»

Dass die Kombination aus Feller und Land-Motorsport Erfolge verspricht, beweist ein Blick in den Rückspiegel. In der Saison 2021 gewann der damals 21-jährige Youngster mit dem Team das ADAC GT Masters. Dieses Jahr wollen Feller und Land-Motorsport gemeinsam in der DTM angreifen. «Ricardo sollte ursprünglich für ein anderes Team in der DTM antreten. Das Projekt platzte jedoch vor wenigen Wochen», erklärt Team-Manager Christian Land. «Daraus entwickelte sich schnell ein enger Austausch, um ein Alternativprogramm für ihn auf die Beine zu stellen.»

Ursprünglich sollte Feller, gemeinsam mit Bastian Buus, für Allied-Racing mit einem Porsche in der DTM antreten. Doch der bayrische Rennstall zog seine beiden Startplätze zurück und ging am 10. März in ein Insolvenzverfahren.

«Seit meinem ersten Tag in der DTM hat sich mein Ziel nicht geändert: Ich will diese Meisterschaft gewinnen», betont der 24-jährige Feller. Die erste Bewährungsprobe erwartet den gebürtigen Aarauer in der Motorsport Arena Oschersleben – dort steigt vom 25. bis 27. April der DTM-Saisonauftakt. Erstmals der DTM-Konkurrenz stellt sich Feller am 2. April in Oschersleben, dann findet beim offiziellen Vorsaisontest und Medientag die Generalprobe für die Saison 2025 statt.