Dörr Motorsport präsentiert neuen Look für DTM 2025

Dörr Motorsport hat die neuen Designs für die DTM-Saison 2025 präsentiert. Das Fahrzeug von Timo Glock wird in einem komplett neuen Farbkleid antreten. Ben Dörr behält das McLaren-typische Papaya.

Dörr Motorsport geht mit neuen Designs in die zweite DTM-Saison des Teams. Kurz vor dem ersten Schlagabtausch der DTM beim offiziellen Vorsaisontest am 2. April in der Motorsport Arena Oschersleben präsentiert das McLaren-Team aus Frankfurt die Optik der beiden 720S GT3 Evo vom ehemaligen Formel 1-Pilot Timo Glock und McLaren-Junior Ben Dörr. Mehr zum DTM-Programm der hessischen Mannschaft im Jahr 2025.

Glock gibt in einem weiß/blau/roten McLaren mit der Startnummer #16 sein DTM-Comeback. Mobilfunkgroßhändler Yukatel wird als Hauptsponsor auf dem Boliden des fünfmaligen DTM-Rennsiegers werben.

Auf dem Fahrzeug vom McLaren-Juniorfahrer Ben Dörr wird, wie im Vorjahr, das McLaren-typische Papaya zu sehen sein. Neu sind die zusätzlichen weißen Akzenten auf dem Fahrzeug, welche ein komplett neues Design erzeugen.

Die DTM testet am 2. April ganztägig in Oschersleben. Fans sind herzlich willkommen, Tickets gibt es für 5 Euro an der Tageskasse.