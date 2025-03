Audi-Sensation in der DTM durch Ricardo Feller?

Nach dem Aus von Allied-Racing kämpft Ricardo Feller wie ein Löwe um den DTM-Verblieb. Geht der Schweizer in diesem Jahr mit einem Audi an den Start? Seine Familie besitzt sein 2021er ADAC GT Masters-Meisterfahrzeug.

Ricardo Feller kämpft weiterhin um einen DTM-Startplatz. Ursprünglich sollte der zweimalige DTM-Rennsieger und 2021er ADAC GT Masters-Meister in diesem Jahr als Porsche-Vertragsfahrer für Allied-Racing an den Start gehen. Doch dieser Plan zerplatzte, als das Team die Nennungen zurückzog und sich seit dem 10. März in einem Insolvenzverfahren befindet.

Porsche gab bekannt, dass sich der Hersteller um Ersatzprogramme für Feller und Bastian Buus bemüht, doch es erschien von Anfang an unwahrscheinlich, dass die Marke für die beiden Piloten DTM-Programme auf die Beine stellen kann und sie stattdessen in anderen GT-Serien und bei Langstreckenrennen zum Einsatz kommen werden.

Doch Ricardo Feller hat noch nicht aufgegeben und arbeitet weiterhin hart an einem DTM-Verbleib. «Er kämpft wie ein Löwe», zitiert Motorsport-Total.com einen Fahrerlagerinsider der DTM. «Er will unbedingt weiter DTM fahren.»

Und damit könnte Feller auch für den DTM-Verbleib von Audi sorgen! Denn nach dem ADAC GT Masters-Titel im Jahr 2021 kaufte Fellers Vater das Meisterfahrzeug seines Sohns und Christopher Mies. Dieses Fahrzeug könnte mit dem Evo-Paket versehen werden und mit Ricardo Feller in der DTM-Saison 2025 starten. Dieses Gerücht geht derzeit durch das DTM-Fahrerlager und wird wenige Tage vor den offiziellen Testtagen wild diskutiert.

Für den Audi würde Feller allerdings noch ein Einsatzteam benötigen. Eine Möglichkeit wäre hier die Mannschaft von Land-Motorsport. Das Team von Wolfgang und Christian Land kennt den Audi R8 LMS GT3 wie die eigene Westentasche.

Eine Freigabe von Porsche, dass ihr Vertragsfahrer mit einer anderen Marke aus dem Konzern an den Start gehen darf, gilt als wahrscheinlich. Es darf gespannt weiter beobachtet werden, ob sich das Gerücht bewahrheitet und Ricardo Feller tatsächlich mit einem Audi in der DTM antreten wird.