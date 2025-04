DTM auch 2025 mit hochkarätigen Rahmenrennserien

ADAC GT Masters, ADAC GT4 Germany, Porsche-Markenpokale, Prototype Cup Germany, FIA European Truck Racing Championship oder der NXT Gen Cup – die DTM hat auch 2025 ein hochkarätiges Programm.

Die DTM wird auch 2025 zur Bühne für erstklassige und abwechslungsreiche Motorsport-Wochenenden. An allen acht Veranstaltungen erwartet die Zuschauer ein aufregendes Rahmenprogramm – vom ADAC GT Masters über die Porsche-Markenpokale bis hin zum vollelektrischen NXT Gen Cup. Ergänzt wird das Line-up durch Nachwuchsserien wie die ADAC GT4 Germany sowie den spektakulären Le-Mans-Prototypen aus dem Prototype Cup Germany, die mit ihrem markanten V8-Sound begeistern. Ein PS-starkes Highlight liefert die FIA European Truck Racing Championship auf dem Dekra Lausitzring. Tickets für alle DTM-Events 2025 gibt es ab 49 Euro online unter dtm.com. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

ADAC GT4 Germany

Die ADAC GT4 Germany bestreitet 2025 ihre komplette Saison im Rahmen der DTM und ist in Oschersleben, beim Saisonhighlight auf dem Norisring, dem Nürburgring, Sachsenring, Red Bull Ring und beim Finale in Hockenheim dabei. Die GT4-Serie bietet packenden Motorsport und hat sich als Sprungbrett für Nachwuchs in höhere Klassen etabliert.

ADAC GT Masters

Die traditionsreiche Rennserie ist 2025 bei vier DTM-Events zu Gast. Am Lausitzring startet das ADAC GT Masters in die Saison, weitere Gastspiele sind in Zandvoort, am Red Bull Ring und in Hockenheim. Zwei Fahrer teilen sich einen Boliden von BMW, Ford, Lamborghini, Mercedes-AMG oder Porsche. Am Lausitzring fährt die Serie im Langstreckenformat, bei den weiteren Auftritten im Rahmen der DTM im bewährten Sprintformat.

ADAC Tourenwagen Junior Cup

Der ADAC Tourenwagen Junior Cup eröffnet jungen Fahrern den Einstieg in den Tourenwagensport. Der 150 PS starke und von einem E-Fuel angetriebene VW up! GTI garantiert als einheitliches Rennfahrzeug maximale Chancengleichheit. Die Nachwuchsklasse startet beim Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben und präsentiert sich dabei erstmals auf der großen DTM-Bühne.

FIA European Truck Racing Championship

Ein echtes PS-Feuerwerk verspricht die Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Die Trucks der FIA ETRC feiern 2025 ihr Debüt im Rahmen der DTM. Beim Rennwochenende auf dem Lausitzring liefern die über 1.000 PS starken Sattelzugmaschinen packende Zweikämpfe im XXL-Format. Dabei werden die Trucks ausschließlich vom klimafreundlichen Biokraftstoff HVO100 angetrieben, der aus erneuerbaren Quellen stammt und den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert.

Formula Regional European Championship by Alpine

Auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden und beim Finale in Hockenheim runden die Formelrennen der Formula Regional European Championship by Alpine das Programm ab. Die Nachwuchstalente liefern in ihren leistungsstarken und einheitlichen F3-Boliden hochklassigen Formelsport und kämpfen an zehn Rennwochenenden in acht Ländern um Siege.

NXT Gen Cup

Die weltweit erste vollelektrische Junioren-Tourenwagenserie trägt dieses Jahr alle ihre Meisterschaftsläufe an DTM-Wochenenden aus. Bei vier Veranstaltungen sorgt der NXT Gen Cup für Elektro-Power – neben dem Auftakt in Oschersleben zählen auch Auftritte auf dem Norisring, dem Nürburgring und dem Sachsenring zum Kalender. Die jungen Piloten treten im bis zu 230 PS starken LRT NXT 1 auf Mini-Cooper-Basis gegeneinander an.

Porsche-Markenpokale

Die Markenpokale von Porsche gehören fest zur DTM-Familie. Mit einem Teilnehmerfeld von 28 permanenten Startern liefert der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland bei sechs Events der DTM hochkarätige Action. Zusätzlich gesellt sich auch das Benelux-Championat zum Rennwochenende in Zandvoort und bringt somit doppeltes Markenpokal-Spektakel an die niederländische Nordseeküste. In beiden Serien kommt als Einheitsfahrzeug der 510 PS starke Porsche 911 GT3 Cup zum Einsatz.

Prototype Cup Germany

Für Le-Mans-Flair bei der DTM sorgt der Prototype Cup Germany. Viermal treten in der anstehenden Saison Le-Mans-Prototypen der LMP3-Klasse an – am Lausitzring, auf dem Norisring in Nürnberg, auf dem Nürburgring und am Red Bull Ring in der österreichischen Steiermark. Der Prototype Cup Germany begeistert mit leistungsstarken V8-Saugmotoren und spannendem Langstrecken-Feeling.

DTM 2025 – Termine und Rahmenserien im Überblick

Motorsport Arena Oschersleben (25.–27. April 2025)

ADAC GT4 Germany

ADAC Tourenwagen Junior Cup

NXT Gen Cup

Dekra Lausitzring (23.–25. Mai 2025)

ADAC GT Masters

FIA European Truck Racing Championship

Prototype Cup Germany

Circuit Zandvoort (6.–8. Juni 2025)

ADAC GT Masters

Formula Regional European Championship by Alpine

Porsche Carrera Cup Benelux

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland

Norisring (4.–6. Juli 2025)

ADAC GT4 Germany

NXT Gen Cup

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland

Prototype Cup Germany

Nürburgring (8.–10. August 2025)

ADAC GT4 Germany

NXT Gen Cup

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland

Prototype Cup Germany

Sachsenring (22.–24. August 2025)

ADAC GT4 Germany

NXT Gen Cup

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland

Red Bull Ring presented by VKB-Bank (12.–14. September 2025)

ADAC GT4 Germany

ADAC GT Masters

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland

Prototype Cup Germany

Hockenheimring Baden-Württemberg (3.–5. Oktober 2025)

ADAC GT4 Germany

ADAC GT Masters

Formula Regional European Championship by Alpine

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland