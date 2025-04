Ford-Pilot Fabio Scherer: «Großen Schritt gemacht»

Haupt Racing Team-Neuzugang Fabio Scherer griff bei den offiziellen Testtagen der DTM in Oschersleben erstmals ins Lenkrad des Ford Mustang GT3. Der Schweizer machte dabei einen großen Schritt nach vorne.

Mit dem offiziellen Testtag der DTM am Mittwoch, dem 2. April, fiel für Fabio Scherer der Startschuss zu einem neuen aufregenden Kapitel seiner Motorsportkarriere. In diesem Jahr fährt der Schweizer für das Haupt Racing Team und setzt dabei auf den mächtigen Ford Mustang GT3. Das Team aus der idyllischen Eifel am Nürburgring hat sich viel vorgenommen und schickt in dieser Saison zwei Mustang GT3 ins Rennen – und Fabio Scherers Teamkollege ist dabei der indische Fahrer Arjun Maini.

Für Scherer ist es eine Rückkehr in die DTM: Bereits 2020 war er in der prestigeträchtigen Rennserie am Start, damals mit einem Class 1 Audi für das belgische Team WRT. Doch dieses Mal geht es in einem völlig anderen Umfeld weiter – und das mit gehörigem Vorwärtsdrang.

Der Testtag in Oschersleben, bei besten Aprilbedingungen, markierte den ersten Auftritt für Scherer hinter dem Steuer des Ford Mustang GT3. Pünktlich um kurz nach 9 Uhr rollte der 25-Jährige aus der Boxengasse, um sich mit seinem neuen Renner vertraut zu machen.

Zunächst ging es für Fabio um eine Reihe von Testrunden, doch nach kurzer Zeit kehrte er bereits in die Box zurück, um sich mit seinen Ingenieuren und Mechanikern auszutauschen. Dabei war es kaum zu übersehen, wie sehr ihm der kraftvolle Sound des V8-Motors des Mustangs imponierte – ein Highlight des Tages, das Scherer mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht quittierte.

Nach einer intensiven Besprechung ging es zurück auf die Strecke, wo ein umfassendes Testprogramm abgearbeitet wurde. Das Ergebnis des Tages? Ein klarer Erfolg. Am Ende des Testtags konnte das Haupt Racing Team auf wertvolle Daten und Erfahrungen zurückblicken und Fabio Scherer eine positive Bilanz ziehen.

«Es war großartig, den Ford Mustang GT3 zum ersten Mal fahren zu dürfen!», so der Eidgenosse nach dem Test. «Wir haben heute einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch sehr viel zu lernen haben.»

Mit dem Testtag in der Tasche und einem gelungenen Start in die Saison untermauerte Fabio Scherer, der 2023 die 24h Le Mans in der LMP2-Klasse mit einem angebrochenen Fuß gewann, eindrucksvoll seine Ambitionen. Er bewies nicht nur, dass er das Fahrzeug perfekt im Griff hat, sondern zeigte auch eine starke Pace – ein vielversprechender Auftakt in die DTM-Saison 2025.

Die Erwartungen an den Schweizer sind hoch, doch nach diesem Testtag dürfte jedem klar sein: Fabio Scherer ist bereit, das Rennen um die Spitzenplätze ordentlich aufzumischen.