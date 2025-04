DTM BoP: Ford mit mehr Leistung – BMW fährt tiefer

Kurz vor dem DTM-Saisonauftakt wurde die Fahrzeugeinstufung (Balance of Performance) nochmals angepasst. Ford darf Gewicht ausladen. BMW wird eine tiefere Fahrzeughöhe zugestanden, was aerodynamisch hilft.

Ursprünglich wurde die Fahrzeugeinstufung für den DTM-Saisonauftakt bereits vor einer Woche präsentiert. Doch kurz vor dem Saisonauftakt passte die Technikkommission nochmals einige Einstufungsparameter einiger Fahrzeuge an.

Der Ford Mustang GT3 darf 15 Kilogramm Gewicht ausladen und hat damit, wie bei den Testfahrten Anfang April, ein Mindestgewicht von 1.300 Kilogramm. Ursprünglich sollte das Fahrzeug für die Veranstaltung in der Magdeburger Börde 15 Kilogramm zuladen.

Eine weitere Änderung betrifft den BMW M4 GT3, welcher bereits für das Rennwochenende mehr Ladedruck erhielt. Zum Rennwochenende wurde nun auch die Mindesthöhe an der Vorder- und Hinterachse gesenkt. An der Front sinkt die Mindesthöhe von 84 Millimetern auf 82,5. Am Heck darf das Fahrzeug zukünftig mindestens 81,5 Millimeter tief sein, bislang waren es 89 Millimeter.