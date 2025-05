Jules Gounon in letzter Sekunde mit Bestzeit 23.05.2025 - 15:34 Von Jonas Plümer

© DTM Jules Gounon fuhr die Bestzeit im ersten DTM-Training

Jules Gounon fuhr in letzter Sekunde die Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Lausitzring. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr der in Andorra lebende Franzose die Bestzeit in der Lausitz.