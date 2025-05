Rollendes Flugzeug: Neues Ford Mustang-Design in DTM

DTM-Pilot Fabio Scherer bekommt ein neues Design. Der Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 verwandelt sich in ein rollendes Flugzeug. German Airways und Speedlink sind neuen Partner des Teams.

Im Rahmen der Partnerschaft startet der Ford Mustang GT3 #64 von HRT Ford Performance in der DTM mit einem aufmerksamkeitsstarken Komplettdesign von German Airways. Das Logo von Speedlink wird ebenfalls prominent auf dem von Fabio Scherer (SUI) pilotierten Fahrzeug zu sehen sein. Darüber hinaus sind weitere gemeinsame Marketing- und Aktivierungsmaßnahmen geplant, um die Partnerschaft für Fans und Kunden erlebbar zu machen. Neben der DTM werden German Airways und Speedlink dabei unter anderem auch bei den beiden Langstrecken-Highlights des Jahres – dem ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (19.-22. Juni) und den CrowdStrike 24 Hours of Spa (26.-29. Juni) – gemeinsam mit HRT präsent sein.

German Airways ist die zweitälteste Fluggesellschaft Deutschlands und erfahrener Anbieter von Wetlease-Partnerschaften sowie Charterservices auf höchstem Niveau. Das Unternehmen betreibt eine moderne Flotte von acht Embraer E190-100LR-Jets, die europaweit sowohl im Wetlease für renommierte Airlines als auch im Einzelcharter für anspruchsvolle Kunden eingesetzt werden. German Airways ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und der European Regions Airline Association (ERA) und steht für höchste Standards in Service, Sicherheit und Leistung.

Speedlink ist einer der führenden Hersteller von Gaming- und Office-Peripherie in Europa. Seit Gründung der Marke im Jahre 1998 positioniert sich Speedlink sehr erfolgreich im Segment PC- und Videospielkonsolen-Zubehör. Das Produktportfolio umfasst Soundsysteme, Headsets, Mäuse, Mauspads, Tastaturen, Gamepads, Joysticks und verschiedenes IT-Zubehör. Speedlink-Produkte bestechen durch die Kombination neuartiger Technologien mit exzellentem Design und hervorragender Funktionalität.

Mit der neuen Partnerschaft unterstreicht das Haupt Racing Team seinen Anspruch, als innovatives und professionelles Motorsportteam neue Wege zu gehen und starke Partnerschaften für nachhaltigen Erfolg zu etablieren.

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Wir sind stolz, mit German Airways und Speedlink nicht nur zwei sehr bekannte Marken an unserer Seite zu haben, sondern auch ein starkes Netzwerk, das unsere Werte teilt und uns bei der Verwirklichung unserer Vision unterstützt. Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe setzen. Das gilt sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon, etwa bei der Optimierung interner Prozesse. Die Zusammenarbeit hat auf jeden Fall großes Potenzial, in Zukunft noch weiter zu wachsen – auch über die DTM hinaus.»

Wolfram Simon-Schröter, Geschäftsführer der Kolibri Beteiligung GmbH: «German Airways und Speedlink sind beides starke Marken unter unserem Dach. Unser Kerngeschäft ist die Logistik, wir sind mit starken Motoren groß geworden, allerdings eher in Lastkraftwagen. Und auch in unserem Business kommt es sehr auf Geschwindigkeit an. Daher ist ein Engagement bei einem DTM-Team fast schon naheliegend. Jetzt hat endlich zusammengefunden, was zusammengehört: Wir freuen uns sehr darauf, HRT in Zukunft unterstützen zu können und haben dafür unsere Marken Speedlink und German Airways ins Rennen geschickt. Die Zusammenarbeit verbindet Marken, die für Technikbegeisterung, Präzision und Performance stehen – im digitalen wie im realen Raum.»