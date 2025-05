DTM-Star Timo Glock mit Fahrzeugtausch am Lausitzring

Nach einem desaströsen Saisonauftakt in Oschersleben erhält der ehemalige Formel 1-Pilot Timo Glock ein anderes Fahrzeug für das zweite Rennwochenende auf dem Lausitzring. Revision brachte nicht entscheidenden Umbruch.

Beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben hatte Timo Glock mit starken Fahrzeugproblemen zu kämpfen. Der ehemalige Formel 1-Pilot und mehrfache DTM-Rennsieger schimpfte nach dem Rennwochenende, dass das Fahrzeug eine Katastrophe und unfahrbar ist. Glock behauptete, dass der 720S GT3 in Oschersleben irgendwas machte, aber nicht das, was ein Rennauto machen soll.

Nach dem Wochenende in der Magdeburger Börde war das Fahrzeug in England bei McLaren zu Revisionsarbeiten, doch beim Test auf dem Lausitzring fiel auf, dass der Bolide erneut die entsprechende Performance nicht erreichen konnte und weitere Analysen erforderlich sind. Daher entschied der McLaren-Rennstall nun, dass Glock mit einem anderen Fahrzeug beim zweiten DTM-Rennwochenende antreten wird.

«Wir haben wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen und uns nach der intensiven Auswertung unserer Testdaten entschieden, Timo Glock mit dem in der NLS erprobten McLaren an den Start in der Lausitz zu schicken», erklärt Rainer Dörr, Gründer und Eigentümer von Dörr Motorsport. «Das Fahrzeug wurde im Rahmen des NLS3-Rennens nochmals gezielt getestet und überzeugte dort mit einem Klassensieg in der SP9 Pro-Am. Wir sind sicher, dass wir Timo mit dieser Entscheidung ein absolut wettbewerbsfähiges Fahrzeug in die Hand geben.»

«Ich muss dem Team wirklich ein großes Kompliment machen. Nach dem nicht nur für mich enttäuschenden Saisonauftakt haben alle nochmals Vollgas gegeben, um den Problemen bei meinem bisherigen Einsatzfahrzeug auf die Spur zu kommen. Ich denke, mit der Entscheidung, jetzt den McLaren aus der NLS einzusetzen, wurde die zum aktuellen Zeitpunkt beste Lösung gewählt. Ich werde jedenfalls alles geben, um ein Top-Resultat zu erzielen», erläutert McLaren-Pilot Timo Glock.