Fahrzeugeinstufung für drittes DTM-Rennwochenende 06.06.2025 - 08:45 Von Jonas Plümer

© DTM Start frei für die DTM

Die DTM gastiert an der niederländischen Nordseeküste in Zandvoort. Die Balance of Performance (BoP) für das dritte Rennwochenende der Saison wurde durch den Technikpartner SRO veröffentlicht.