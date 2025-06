Der Patron: Herbert Schnitzer ist 85

Nach mehr als 50 beispiellos erfolgreichen Jahren stellte das Schnitzer-BMW-Team Ende 2020 den Rennbetrieb ein. Die Renngemeinde nahm diesen Schritt mit großem Bedauern zur Kenntnis.

Das sympathische Schnitzer-Team aus dem oberbayerischen Freilassing hatte in diesen Jahren so ziemlich alles gewonnen, das es im Touren- und Sportwagen-Sport weltweit zu gewinnen gab. Aus der Motorsport-Historie ist der Begriff Schnitzer nicht wegzudenken. So gelten heute, am 5. Juni 2025, unsere herzlichsten Glückwünsche dem seinerzeitigen Patron des Hauses, Herbert, zu seinem 85. Geburtstag.

Herbert Schnitzer hatte immer den Überblick. Gerhard Berger hat Herbert mal «die Seele der Schnitzer-Truppe» genannt. Herbert Schnitzer war zu seiner Zeit immer der Patron dieser Familie. «Ein knochenharter Geschäftsmann, der sich aber nicht zu gut war, um 24 Stunden lang die Rundentabelle zu führen» (Dieter Quester). Ehrfürchtig hat man ihn deshalb mal den Mann mit der goldenen Blase genannt.

Herbert lernte wie sein zwei Jahre älterer Bruder Josef im elterlichen, später vom Stiefvater geleiteten Betrieb das Kfz-Handwerk. Die Brüder übernehmen 1966 die BMW-Vertretung, ein Jahr später folgt die Gründung der Rennabteilung und damit des Teams Schnitzer.

Josef hat inzwischen seinen Ingenieur gemacht und wird mit dem selbst frisierten BMW 1800 TISA und im BMW 2000ti Deutscher Rundstreckenmeister. Während Josef in der Folge ebenso eigensinnige wie erfolgreiche technische Meisterleistungen vollbringt, sorgt Herbert dafür, dass der Laden – Autohaus und Rennteam – läuft wie geschmiert.



Das oberbayerische Teamwork mündet in den frühen Jahren in der mutigen Entscheidung zur Entwicklung und zum vielfachen Verkauf eines eigenen BMW-Formel-2-Motors (Europameister Jacques Lafitte siegte 1975 mit Schnitzer-Power) und dem Einzug der Turbotechnik in die kleine Division der Deutschen Rennsport-Meisterschaft 1977.



Ein Jahr darauf ereilt das aufstrebende Team ein kaum zu verkraftender Schicksalsschlag: Herberts genialer Bruder Josef wird 1978 unverschuldet Opfer eines Verkehrsunfalls und stirbt.



Welch ein Beweis des schnitzerschen Erfolgswillens, dass jeder im Team mit eisernem Engagement alles daran setzt , im selben Jahr mit Harald Ertl Deutscher Rennsportmeister zu werden – und das auch schafft.



Es folgt ein sportlicher Erfolg nach dem anderen, wenn BMW die Schnitzers rund um die Welt schickt. Man kann stets melden: Auftrag ausgeführt, Tourenwagen-Europa- und Weltmeisterschaft, Deutsche, Italienische, Britische, Japanische, Asien Pazifik-Tourenwagen-Meisterschaft, American Le Mans-Series – alles gewonnen!



Dann entwickeln die Schnitzers, Herbert und seine Halbbrüder Dieter und Karl («Charly») Lamm, der seit vielen Jahren virtuos die Renneinsätze inszeniert, eine neue Domäne: Es gibt praktisch weltweit kein namhaftes 24 Stundenrennen, das nicht mindestens einmal mit einem von Schnitzer eingesetzten Auto gewonnen wurde.



Prominentester Triumph dabei: 1999 siegten Dalmas//Martini/Winkelhock im BMW V12 LMR bei dem 24 Stunden in Le Mans – gegen die stärkste Konkurrenz, die je dort angetreten ist.



Kein Wunder, dass sich in den zurückliegenden Jahrzehnten die Creme de la Creme der Vollgasbranche die Türklinke zu Herbert Schnitzers Büro in die Hand gab. Die Liste reicht, um nur ein paar wenige zu nennen, von A wie Aaltonen über Bellof, Berger, Cecotto, Farfus, Fitzpatrick, Ickx, Ludwig, (Dirk und Jörg) Müller, Piquet, Priaulx, Quester, Röhrl, Rosberg, Spengler, Stommelen, Stuck bis W wie (Manfred und Jockel) Winkelhock.



Seine beiden Halbbrüder können Herberts 85. Geburtstagsfest nicht mehr mitfeiern: Die Zwillinge, Dieter verstarb 2014, Charly fünf Jahre später, wären am 19. Mai 70 geworden. So bleibt dem Jubilar nur die Erinnerung an gemeinsame Großtaten, zum Beispiel ans Jahr 2012 – als Schnitzer mit BMW nach jahrlanger Abstinenz mit Glanz und Gloria in die DTM zurückkehrte und auf Anhieb den Gewinn der Fahrer-, Marken- und Teamwertung feiern konnte!



Welch ein Jammer, dass dieses über Jahrzehnte so erfolgreiche Team, wohl in letzter Konsequenz aus wirtschaftlichen Gründen, nicht mehr am Start ist. Hat doch gerade Herbert sein Leben lang wie ein Löwe gekämpft – bis zuletzt ums finanzielle Überleben.



Heute, mit 85, erinnert er sich gern der sportlichen Großtaten: Wie sie vor 50 Jahren mit Jacques Laffite die Formel-2-Europameisterschaft gewonnen haben, mit ihrem eigenen Formel-2-Motor, noch vor den BMW-Werksmotoren.



50 Jahre, so erinnert sich Herbert, ist es auch her, dass Willi Siller die Berg-Europameisterschaft gewann – mit eben jenem Formel-2-Motor im silbernen Schnitzer-BMW 2002.



Nach einer vor Kurzem durchgeführten Hüftoperation funktioniert Herberts Beweglichkeit wieder einigermaßen. Die Zeit vertreibt er sich gern beim Fernsehen («Motorsport inklusiv») und bei Treffen mit alten Freunden. Zu seinem geliebten Stammtisch lässt er sich gern von seinem früheren Wegbegleiter und treuen Freund Peter Reinisch chauffieren.