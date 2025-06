Zeitplan des DTM-Wochenendes in Zandvoort 2025

An diesem Wochenende startet die DTM in Zandvoort. SPEEDWEEK sagt euch, wann die GT3-Boliden aus Deutschlands bekanntester Rennserie auf dem Kurs an der niederländischen Nordseeküste fahren werden.

Auf dem Circuit Zandvoort findet an diesem Wochenende das dritte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 statt. Mit einem angewachsenen Teilnehmerfeld von 24 Fahrzeugen – hier hat SPEEDWEEK für euch die Teilnehmerliste aufbereitet – werden die DTM-Piloten auf dem anspruchsvollen Dünenkurs zwei Rennen absolvieren.

In Zandvoort werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern.

Am Sonntag müssen sich die Fans dabei an eine neue Startzeit gewöhnen, die GT3-Boliden starten ersten um 16:30 Uhr und auch das Qualifying für das Sonntagsrennen findet bereits am Freitagnachmittag statt. Der Grund für den ungewöhnlichen Zeitplan ist der Vortest der 24h Le Mans!

Neben der DTM werden in den Niederlanden spannende Rahmenserien antreten. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr das ADAC GT Masters im Rahmen der DTM starten. Nachdem am Lausitzring das Endurance-Format genutzt wurde, wird die Serie erstmals in diesem Jahr im Sprint-Format antreten. Das Teilnehmerfeld des ADAC GT Masters könnt ihr hier einsehen. Eine weitere Premiere ist der Porsche Sixt Carrera Cup, der in diesem Jahr nach zwei Gastspielen bei der FIA WEC erstmals mit der DTM antreten wird. Die Traditionsrennserie geht mit einem riesigen Teilnehmerfeld an den Start. Der Porsche Carrera Cup Benelux sowie die Formula Regional European Championship by Alpine, als einzige Formel-Rennserie, runden das Programm in den Niederlanden ab.

Zeitplan DTM Zandvoort 2025:

06.06.2025:

09:00 – 09:55 Uhr – Freies Training 1

12:50 – 13:35 Uhr – Freies Training 2

16:55 – 17:15 Uhr – Qualifying Rennen 2

07.06.2025:

09:50 – 10:10 Uhr – Qualifying Rennen 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

08.06.2025:

16:30 – 17:30 Uhr – Rennen 2

Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.