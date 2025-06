BMW-Star René Rast nach Rekord zum Sieg in Zandvoort 08.06.2025 - 17:44 Von Jonas Plümer

© DTM BMW-Sieg in Zandvoort

Der dreimalige DTM-Meister René Rast gewinnt den zweiten DTM-Lauf in Zandvoort. Rast fährt von der Pole-Position zum Sieg an der Nordseeküste. BMW-Doppelsieg auf dem Dünenkurs in den Niederlanden.