Porsche-Ass Güven siegt im Regenchaos von Zandvoort

Chaotisches Regenrennen der DTM in Zandvoort. Porsche-Ass Ayhancan Güven siegt im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R vom fünften Startplatz. Zwei Unfälle des dreifachen Meisters René Rast.

Zweiter Saisonsieg von Ayhancan Güven in der DTM. Der Manthey EMA-Pilot gewinnt ein chaotisches erstes DTM-Rennen im Regen von Zandvoort. Der türkische Porsche-Pilot fuhr vom fünften Startplatz mit einer starken fahrerischen Leistung und einer guten Strategie zum Sieg in Zandvoort.

Nicki Thiim belegt im ABT Sportsline Lamborghini den zweiten Rang. Dem Dänen fehlten am Ende nur hauchdünne 0,323 Sekunden auf den siegreichen Porsche.

Die Podesteränge komplettiert Maximilian Paul im Lamborghin des Familienrennstalls.

Der Start fand auf feuchter Strecke statt, doch Nicki Thiim, Maximilian Paul und Nicolas Baert riskierten den Start auf Slicks, Tom Kalender wechselte nach der ersten Runde auf den profillosen Reifen.

Nach 11 Minuten erlitt Timo Glock einen Schockmoment, als er nach einem Kontakt mit Gilles Magnus bei der Anfahrt zur Scheivlak-Kurve einschlug und den Dörr Motorsport McLaren mit einer starken Beschädigung zurück zur Box brachte.

Eine Minute vor der Öffnung des Boxenstoppfensters kam Maro Engel in die Box. Der Routinier hielt nicht in der Box an und fuhr somit einmal in langsamer Fahrt durch die Box und verlor damit viel Zeit.

Ein Heimspiel zum Vergessen hatte Thierry Vermeulen. Der Emil Frey Racing-Pilot drehte sich auf kalten Slicks in der Boxenausfahrt.

Während des Boxenstoppfensters setzte allerdings wieder Regen ein, welcher den Kurs in den Dünen in eine Rutschbahn verwandelte.

Der dreimalige DTM-Champion René Rast verlor bei den schwierigen Bedingungen die Kontrolle über seinen Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Kontrolle und schlug in der ersten Kurve ein. Doch Rast, der seit gestern der DTM-Pilot mit den meisten Pole-Positions ist, setzte die Fahrt mit dem beschädigten BMW fort.

20 Minuten vor Rennende stellte Thierry Vermeulen seinen Emil Frey Racing Ferrari in der ultraschnellen Zufahrt zur Scheivlak-Kurve ab.

Kurz darauf schlug René Rast in Kurve acht erneut ein. Der Schubert Motorsport BMW M4 GT3 lenkte nicht mehr ein und Rast rutschte mit dem Defekt in die Streckenbegrenzung.

Um die Fahrzeuge von Rast und Vermeulen zu bergen, wurde das Safety Car nach der Schließung des Boxenstoppfensters auf den Kurs gerufen. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.

Spektakuläre Bilder am Rennende, als Morris Schuring Marco Wittmann im Kampf um die sechste Position in einem Fotofinish niederrung. Der Niederländer hatte nur 0,017 Sekunden Vorsprung auf Wittmann.

Ergebnis DTM Zandvoort Rennen 1 (Top 10):

1. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Nicki Thiim - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

3. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

4. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

5. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6. Morris Schuring - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

10. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3