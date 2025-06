BMW-Drama: René Rast nach Sieg im Krankenhaus!

René Rast bejubelt den Sieg in Zandvoort

Nachdem René Rast den zweiten DTM-Lauf in Zandvoort für sich entscheiden konnte, wurde der BMW-Pilot ins Krankenhaus eingeliefert. Der dreimalige Champion stieß sich vor dem Rennen den Kopf.

René Rast bestimmte den zweiten DTM-Lauf in Zandvoort – hier mehr zu dem Rennen. Der dreimalige Meister wurde von der Pole-Position zum Sieg auf den Dünenkurs an der Nordseeküste. Für den Schubert Motorsport-Piloten ist dies der 29. Karrieresieg in Deutschlands bekanntester Rennserie.

Doch die wenigsten wussten, dass Rast körperlich beeinträchtigt das Rennen fuhr. Wenige Minuten vor dem Rennstart stieß sich Rast den Kopf, als er nochmal die Toilette aufsuchte. Rast stieß sich dabei den Kopf beim Übersteigen der Boxenmauer.

«Ja, ich habe Kopfschmerzen», so Rast gegenüber ran nach dem Rennen. «Man muss sich ganz stark konzentrieren und alle Gedanken beisammenhalten, den Schmerz ausblenden. Ich habe vor dem Start noch zwei Schmerztabletten reingeschmissen.»

Doch während der Siegerehrung wurden die Schmerzen beim BMW-Star stärker: Der 38-jährige sprach von Unwohlsein, Schwindel und sogar Kribbeln in den Fingern. «Es war ein körperlich sehr anstrengendes Rennen. Außerdem kribbeln meine Finger immer noch. Es war also wirklich nicht einfach, aber ja, wir haben es geschafft.»

Rast ließ dabei auch die obligatorische Pressekonferenz im Media Center aus und begab sich direkt zu einer Untersuchung ins Medical Center. Daraufhin wurde er zu einer genaueren Untersuchung in die Klinik nach Haarlem gebracht, wo eine CT-Untersuchung stattfindet. Während der Untersuchung soll eine Verletzung am Kopf und der Halswirbelsäule ausgeschlossen werden.