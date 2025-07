Qualifikationsgruppen für den Norisring bestätigt

Die DTM wird auf dem Norisring ein spezielles zweiteiliges Qualifikationssystem nutzen. Dafür wurden nun die Qualifikationsgruppen bekanntgegeben. Zwei Gruppen mit je zwölf DTM-Fahrzeugen.

Auf dem Norisring finden die beiden Qualifyings der DTM mit einem speziellen Format statt. Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.

Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf die Strecke, am Sonntag die zweite Gruppe.

Der Schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.

Mehr zu der Funktionsweise des speziellen Qualifikationssystems am Norisring.

Gruppe A:

Jordan Pepper (ZA/TGI Team Lamborghini by GRT)

Thierry Vermeulen (NL/Emil Frey Racing)

Maximilian Paul (D/Paul Motorsport)

Arjun Maini (IND/HRT Ford Performance)

Ricardo Feller (CH/Land-Motorsport)

René Rast (D/Schubert Motorsport)

Timo Glock (D/Dörr Motorsport)

Luca Engstler (D/TGI Team Lamborghini by GRT)

Maro Engel (D/Mercedes-AMG Team Winward Racing)

Jules Gounon (F/Mercedes-AMG Team Mann-Filter)

Marco Wittmann (D/Schubert Motorsport)

Morris Schuring (NL/Manthey Junior Team)

Gruppe B:

Gilles Magnus (B/Comtoyou Racing)

Thomas Preining (A/Manthey EMA)

Jack Aitken (GB/Emil Frey Racing)

Nicolas Baert (B/Comtoyou Racing)

Nicki Thiim (DK/Abt Sportsline)

Mirko Bortolotti (I/Abt Sportsline)

Lucas Auer (A/Mercedes-AMG Team Landgraf)

Tom Kalender (D/Mercedes-AMG Team Landgraf)

Ayhancan Güven (TR/Manthey EMA)

Ben Dörr (D/Dörr Motorsport)

Fabio Scherer (CH/HRT Ford Performance)

Ben Green (GB/Emil Frey Racing)