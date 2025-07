Titel: Lucas Müller ist DTM eSports Champion 2025!

Die Entscheidung ist gefallen. Lucas Müller ist der DTM eSports Champion des Jahres 2025. Müller erhält damit ein Preisgeld von 5.000 € und einen Test mit einem GT4-Rennwagen. Es ist sein erster Titel in der Serie.

Lucas Müller ist DTM eSports Champion 2025. In einem packenden Finale am Hockenheimring konnte sich der Falken SimRacing Pilot im Porsche gegen Isaac Price (Privateer) im McLaren und Titelverteidiger Tim Jarschel in einem weiteren Porsche durchsetzen und gewann erstmals den DTM eSports-Titel. Er darf sich neben einem Preisgeld von 5.000 Euro auch über einen Test in einem GT4-Rennwagen freuen. Vizemeister Price erhält ein Preisgeld in Höhe von 3.500 Euro, der drittplatzierte und letztjährige Champion Jarschel 1.500 Euro.

Vor dem letzten Renntag hatten noch vier Piloten Chancen auf den Titel: Price startete als Tabellenführer ins Finale. Müller lauerte mit nur sieben Punkten Rückstand auf Rang zwei vor Florian Hasse (Dörr eSports) und Jarschel (Falken SimRacing).

Im ersten Qualifying hatten die Top vier der Gesamtwertung die Nase vorne. Jarschel konnte vorlegen und sicherte sich die Pole-Position. Price ergatterte sich ebenfalls einen Platz in der ersten Startreihe. Hasse und Müller teilten sich die zweite Reihe.

Doch Jarschel fiel beim Start des Rennens auf den fünften Platz zurück. Price hingegen nutzte die gute Beschleunigung seines McLaren voll aus und übernahm die Führung vor Hasse. Über die gesamte Renndistanz setzte Hasse den führenden Price unter Druck. In der der letzten Runde kam es zu einer schlussendlich meisterschaftsentscheidenden Situation: Hasse traf Price in der Spitzkehre auf das Heck. Price drehte sich und verlor viele Positionen während Lucas Müller profierte und als bis dahin drittplatzierte die Führung und den Sieg erbte. Da Price auf Rang acht zurückfiel, übernahm der Falken SimRacing-Pilot zusätzlich auch die Tabellenführung.

Der Erfolg im ersten Rennen schien Müller zusätzlich anzuspornen. Er sicherte sich im zweiten Qualifying direkt die Pole-Position vor Rivale Price. Alessandro Ottaviani qualifizierte sich für Startplatz vier vor Jarschel. Hasse musste sich mit Platz sechs zufriedengeben.

Am Start schien Price zunächst wieder die Nase vorne zu haben. Doch Jarschel und Hasse blieben ihm auf den Fersen. Zu dritt ging es nebeneinander in Richtung Spitzkehre – mit dem besseren Ende für Jarschel. Der Meister der vergangenen Saison übernahm die Führung vor Hasse, Price und Müller. Durch eine geschickte Boxenstoppstrategie setze sich Hasse dann ganz nach vorn. In den verbleibenden Runden versuchte der nun drittplatzierte Price zwar zu attackieren, die Positionen veränderten sich jedoch nicht mehr. Hasse gewann das Rennen vor Jarschel und Price. Müller reichte der vierte Platz, um sich mit 269 Punkten den Meistertitel zu sichern. Price fehlten in der Endabrechnung nur sieben Punkte auf den Gesamtsieg. Da Falken SimRacing-Pilot Jarschel mehr Siege vorweisen konnte, schnappte er sich trotz Punktgleichheit den dritten Platz vor Hasse.

Price sicherte sich zum Abschluss mit einer Rundenzeit von 1:38.094 Minuten den Fastest Lap-Award und den JBL Essential 2 Lautsprecher im DTM-Design. Jarschel hatte bereits nach dem ersten Qualifying den Pole-Position-Award und damit den Satz BBS Felgen sicher.

Wer die Top Drei der DTM eSports Championship live erleben will, sollte in zwei Wochen zum DTM-Rennen auf den Nürburgring kommen. Dort werden Müller, Price und Jarschel vor Ort sein.

Lucas Müller: «Ich bin super happy! Ich war in dieser Saison sehr konstant und habe nur wenig Fehler gemacht. Die Situation mit Ottaviani im letzten Rennen war sicherlich nicht so gut, aber zum Glück hat es schlussendlich noch gereicht. Insgesamt war es meine bisher beste Saison und das noch in der DTM eSports Championship. Jeder, der sich in Deutschland für Motorsport interessiert, hat neben der Formel 1 die DTM geschaut. Jetzt Meister der DTM eSports Championship zu sein, ist ein kleiner Kindheitstraum. Das ist wirklich unfassbar! Vielen Dank an mein Team. Wir haben perfekt zusammengearbeitet. Ich freue mich jetzt auf den DTM Besuch auf dem Nürburgring und auf den GT4 Test!»