DTM mit spannendem Titelkampf am Nürburgring 06.08.2025 - 10:53 Von Jonas Plümer

© DTM Hinter Tabellenführer Lucas Auer geht es eng zu

Auf dem Nürburgring startet die DTM in die zweite Saisonhälfte. Lucas Auer führt die Meisterschaft an, doch dahinter ist weiterhin alles eng beieinander. Hochspannende Entscheidungen werden in der DTM erwartet.