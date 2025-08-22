Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Jack Miller verliert die Geduld

DTM: Lamborghini-Bestzeit bei Ford-Überraschung

Von Jonas Plümer
Bestzeit für den güldenen Lamborghini
© DTM

Bestzeit für den güldenen Lamborghini

Jordan Pepper fuhr im ersten DTM-Training auf dem Sachsenring eine überlegene Bestzeit. Doch die große Sensation kommt auf dem dritten Platz: Fabio Scherer im Ford Mustang GT3 vom Haupt Racing Team.
Der Südafrikaner Jordan Pepper beendete das erste Training der DTM auf dem Sachsenring mit der überlegenen Bestzeit. Im Grasser Racing Team Lamborghini umrundete er den Kurs in 1:17.967 Minuten.

Position zwei belegt der 2023er Meister Thomas Preining im Manthey Porsche. Der Österreicher hatte bereits 0,487 Sekunden Rückstand auf Pepper.

Fabio Scherer komplettiert die Top 3-Positionen im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3.

Ergebnis DTM Sachsenring Training 1 (Top 10):

1. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
2. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
3. Fabio Scherer - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
4. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
5. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
8. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
9. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
10. Nicki Thiim - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

