Spektakuläre historische Fahrzeuge am Sachsenring

Namhafte Fahrer und spektakuläre Fahrzeuge nehmen an den Demonstrationsfahrten von historischen DTM-Fahrzeugen auf dem Sachsenring teil. SPEEDWEEK gibt euch einen Blick in das rollende Museum.

Für große Freude bei zahlreichen DTM-Fans sorgte die Mitteilung, dass die historischen DTM-Fahrzeuge auch am Sachsenring auf die Piste zurückkehren werden. Insgesamt vier Demofahrten werden während dem Rennwochenende mit den historischen Tourenwagen gemacht.

Vom BMW M3 und Mercedes-Benz 190E 2.5-16V Evo II über den Ford Sierra Cosworth bis hin zum feuerspuckenden Ford Mustang 5.0 dürfen sich die Fans auf Highlights aus der abwechslungsreichen DTM-Historie freuen. Dabei wird auch unter anderem ein Abt Audi TT-R, und gleich zwei Mercedes C-Klasse AMG auf dem Sachsenring unterwegs sein.

Auch ein wahrer Exot hat sich bereits für das Wochenende auf der Berg- und Talbahn in der Nähe von Chemnitz angekündigt. Der Schweizer Jörg Schori gab in den sozialen Netzwerken bekannt, dass er mit einem Toyota Supra DTM auf dem Sachsenring fahren wird. In den Jahren 1988, 1989 und 1990 absolvierten Supra Gaststarts in der DTM, bestritten aber niemals eine komplette Saison in der Traditionsrennserie.

Mit Stefan Mücke, Peter Oberndorfer und Kris Nissen nehmen zudem einige ehemalige DTM-Piloten an den Demofahrten teil, dazu der letztjährige ADAC GT4 Germany-Pilot und diesjährige Prototype Cup Germany-Fahrer Mattis Pluschkell.

Teilnehmerliste Demonstrationsfahrten historische DTM-Boliden Sachsenring:

Sebastian Sommer & Christian Ladurner - Abt Audi TT-R (2000)

Stefan Mücke & Peter Mücke - Ford Mustang (1994)

Günter Schmid - Mercedes Benz 190E 2.5V 16V Evo II

Jörg Schori - Toyota Supra 3.0i DTM (1988)

Stefan Mücke & Peter Mücke - Mercedes C-Klasse (2005)

Thilo Goos – Mercedes C-Klasse (2006)

Michael Meyer - BMW 320 Gruppe 2 (1979)

Peter Oberndorfer - BMW 320 Gruppe 2 (1980)

Mattis Pluschkell - Ford Sierra Cosworth (1990)

Volker Schneider - Ford Sierra Cosworth (1987)

Kris Nissen & Michael Meyer - BMW M3 E30 (1992)