Zeitplan: DTM gastiert auf dem Sachsenring

Vorgeschmack: Am Sonntag nahmen alle DTM-Fahrer und -Teams an einem Test auf dem Sachsenring teil

Die DTM meldet sich an diesem Wochenende auf dem Sachsenring mit dem 6. Rennwochenende zurück. Fans können spannende Rennen erwarten. SPEEDWEEK gibt euch die wichtigsten Zeiten vom Wochenende.

Auf dem Sachsenring findet an diesem Wochenende das sechste Rennwochenende der DTM-Saison 2025 statt. Mit einem angewachsenen Teilnehmerfeld von 24 Fahrzeugen – hier hat SPEEDWEEK für euch die Teilnehmerliste aufbereitet – werden die DTM-Piloten auf dem populären Kurs zwei Rennen absolvieren.

Auf der Berg-und-Talbahn in der Nähe von Chemnitz werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern.

Neben der DTM werden auf dem Sachsenring spannende Rahmenserien antreten. Die ADAC GT4 Germany und der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland werden für Rennaction sorgen. Der vollelektrische NXT GEN Cup absolviert zudem sein Saisonfinale auf dem weltberühmten MotoGP-Kurs. Der Markenpokal begeisterte im Saisonverlauf die Zuschauer mit viel Action und Spannung.

Ein weiteres Highlight werden Demofahrten von historischen DTM-Autos sein. Insgesamt viermal werden die alten DTM-Boliden mit ihrem spektakulären Sound die DTM-Fans begeistern.

Zeitplan DTM Sachsenring 2025:

22.08.2025:

11:30 – 12:25 Uhr – Freies Training 1

15:30 – 16:15 Uhr – Freies Training 2

23.08.2025:

09:10 – 09:30 Uhr – Qualifying 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

24.08.2025:

09:20 – 09:40 Uhr – Qualifying 2

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 2

Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.