Ricardo Feller beendet DTM-Saison im Joyn-Design

Land-Motorsport hat bestätigt, dass Ricardo Feller auch in den verbleibenden DTM-Rennen im Design des Streamingdienstes Joyn startet. Das Design debütierte beim Saisonhighlight auf dem Norisring.

Seit der DTM-Veranstaltung auf dem Norisring startet Ricardo Feller im Design der Streamingplattform Joyn. Sein Land-Motorsport-Rennstall ging vor der Veranstaltung auf dem einzigen Stadtkurs in der Traditionsrennstrecke eine Medienkooperation mit dem DTM- TV-Partner ProSieben ein.

«Die DTM ist bereits eine starke Plattform, um uns als Team, vor allem aber unsere Partner bestmöglich zu präsentieren. Dank der Kooperation können wir unsere Reichweite nun noch einmal deutlich steigern», sagt Teamchef Christian Land damals. «Unsere Fans dürfen sich auf eine ausführliche Berichterstattung bei ProSieben freuen.»

Der Rennstall bestätigte nun auf Social Media, dass das Design auch so bei den verbleibenden Rennen auf dem Sachsenring, dem Red Bull Ring und beim Saisonfinale in Hockenheim eingesetzt wird.

Das neue Design kam dabei direkt bei den Fans gut an. Aber es sorgte dabei nicht nur für optische Glanzlichter, sondern brachte scheinbar auch Ricardo Feller auf der Strecke Glück: Auf dem Nürburgring fuhr der Eidgenosse, der 2021 ADAC GT Masters-Meister wurde, das erste Podestergebnis von Land-Motorsport in der DTM ein.

Doch trotz dem Erfolg auf dem Nürburgring scheint das Kapitel des Teams aus dem Westerwald mit Audi in der DTM zu enden. Teameigner Wolfgang Land kritisierte nach dem Rennwochenende in der Eifel Audi stark und bestätigte, dass das Team für das kommende Jahr mit verschiedenen Marken über das DTM-Programm des Teams spricht.