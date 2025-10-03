Thierry Vermeulen startet im Porsche im Nahen Osten

DTM-Ass Thierry Vermeulen wird in diesem Winter mit einem Porsche in drei Langstreckenrennen antreten. Der Niederländer geht im Porsche von Razoon – more than racing aus Österreich an den Start.

Es vergeht kaum ein Monat, in dem Razoon – more than racing-Teameigner Dominik Olbert nicht mit einer kleinen Sensation um die Ecke kommt. Und so gibt’s auch gegen Ende der regulären Motorsport-Saison eine aufregende Nachricht für die Mannschaft aus der Nähe von Graz. Niemand geringeres als DTM-Star Thierry Vermeulen wird im Dezember und Januar im Nahen Osten bei drei Langstreckenrennen als Pro-Driver für «Razoon» an den Start gehen. Der Niederländer kommt zudem als diesjähriger Champion im Gold Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup, einer der stärksten GT3-Rennserie der Welt, als Verstärkung zum steirischen Team, das erstmals mit dem aus dem ADAC GT Masters bekannten Porsche 911 GT3 R auf der Langstrecke antreten wird.

Teameigner Dominik Olbert: «Ich habe mit Thierry schon seit längerem über mögliche gemeinsame Projekte gesprochen. Da war anfangs auch ein Antreten in der Asien Le Mans Series angedacht, aber dort haben wir leider keinen Startplatz bekommen. Somit haben wir uns für drei tolle Langstreckenrennen entschieden, genauer gesagt die Lenovo Gulf 12 Hours auf der spektakulären Formel-1-Rennstrecke Yas Marina, weiters die Michelin 6H Abu Dhabi und als krönenden Abschluss die legendären Michelin 24H Dubai. Ich freue mich persönlich riesig auf die Zusammenarbeit mit Thierry und ich empfinde es als großes Kompliment, dass uns ein qualitativ so hochwertiger Pro-Fahrer sein Vertrauen schenkt. Die Chemie und die Zusammenarbeit waren bereits beim Test in Barcelona hervorragend und ich bin mir sicher, dass wir mit der Expertise und dem Netzwerk von Thierry unser Team auf das nächste Level heben können, um wirklich 100 Prozent herauszuholen.»

Thierry Vermeulen freut sich seinerseits ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit Razoon und natürlich auch auf die drei Langstreckenrennen, bei denen er teilweise schon selbst am Start war: «Das ist ein Projekt, auf das ich mich sehr freue. Jeder im Team ist voll motiviert, um einige tolle Rennen in der Wintersaison abzuliefern. Unser erster gemeinsamer Test war richtig gut und es war schön, das Team und das Auto kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können und ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht.»

Zusätzlich zum GT3-Porsche wird «Razoon» bei allen drei Langstreckenrennen auch noch einen Porsche 911 Cup einsetzen – und quasi zum „Drüberstreuen“ auch noch in der „Arabian Supercar League“ drei Vier-Stunden-Rennen mit dem Cup-Porsche, aber auch mit dem Posche 911 GT3 R bestreiten. Es warten also aufregende Wintermonate auf das österreichische Rennteam!