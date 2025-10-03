DTM: Bestzeit Thomas Preining – Unfall Jordan Pepper

Thomas Preining eröffnet das DTM-Rennwochenende in Hockenheim mit der Bestzeit. Titelaspirant Jordan Pepper hatte einen miserablen Start in das Rennwochenende, da er bei der Einfahrt ins Motodrom einschlug.

Thomas Preining fuhr die Bestzeit im ersten Training der DTM auf dem Hockenheimring. Der Österreicher umrundete den Kurs im Porsche 911 GT3 R von Manthey EMA in 1:37.413 Minuten.

Rang zwei sicherte sich Tabellenführer Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. 0,057 Sekunden fehlten ihm auf seinen österreichischen Landsmann.

Ayhancan Güven komplettiert in einem weiteren Manthey Porsche die Top 3-Positionen.

Nach zehn Minuten brachte Fabio Scherer seinen Haupt Racing Team mit einem technischen Defekt in die Box zurück.

Nach 15 Minuten kam es zum Schock für den Meisterschaftszweiten Jordan Pepper! Bei der Einfahrt ins Motodrom schlug der Südafrikaner mit seinem Grasser Lamborghinin bei der Einfahrt ins Motodrom ein. Die Sitzung wurde zur Bergung mit einer Full Course Yellow neutralisiert.

Ergebnis DTM Hockenheim Training 1 (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

3. Ayhancan Güven - Thomas Preining

4. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

5. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

6. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R

7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

9. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

10. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3